Síť obchodů s brýlemi Eiffel Optic zkrachovala, na výplaty už nemá

Síť tuzemských obchodů s optikou Eiffel Optic zkrachovala. Insolvenční návrh na sebe podala sama firma, dluží okolo 86 milionů korun. Peníze nemá ani na lednové výplaty. Ja¨ko první na to upozornil server Seznam Zprávy s odkazem na insolvenční návrh, zveřejněný v insolvenčním rejstříku.

Společnost, kterou v roce 1991 založil Eyüp Pekergin, má v Česku 26 prodejen a zaměstnává kolem 150 lidí. Jako důvod svého krachu uvedla podle serveru důsledky koronavirových uzavírek a pokles maloobchodního prodeje.

Firma v insolvenčním návrhu napsala, že ještě na konci předcovidového roku 2019 byla její situace stabilní, měla tržby ve výši zhruba 363 milionů korun a její provozní výsledek dosáhl 7,9 milionu korun, o rok později její provozní výsledek už byl ale minus 20 milionů korun a v roce 2021 a 2020 se tržby dál propadly.

„Došlo k dalšímu poklesu tržeb na úroveň 115 milionů Kč za jednotlivá zdaňovací období a není předpoklad, že dojde v brzké době k navýšení těchto příjmů,” uvedla k okolnostem svého úpadku firma.