Blíží se konec výrobce Titanicu? Slavná loděnice míří do insolvence

Harland & Wolff postavil Titanic i řadu lodí pro britskou armádu. Obrovské jeřáby loděnice jsou jedním ze symbolů severoirského Belfastu, který o ně ale možná přijde. Lodnímu průmyslu se aktuálně moc nedaří a slavná firma je od pondělka v insolvenci.

Pondělí bylo pro Belfast smutný dnem. Ikonická severoirská loděnice Harland & Wolff se už nějakou dobu potýkala s finančními problémy, vedení se v posledních měsících snažilo najít nové zdroje financování, což se ale nepovedlo. Firma vyhlásila insolvenci. O oživení se nyní pokusí nucená správa, do které loděnice vstoupí tento týden. Je to už podruhé za pět let, co se nachází na pokraji kolapsu. Dokáže z něj ještě dostat?

Insolvence podle společnosti okamžitě připraví o práci pět až šest desítek lidí, ale práce se úplně nezastaví, v běhu ale zůstanou jen ty nejdůležitější projekty. Vedení i nadále věří, že existuje „důvěryhodná cesta k obnově“. Odbory zase volají po tom, aby se do řešení vložila vláda a nenechala trh „vyzobat“ z trosek kdysi světové firmy to nejlepší.

Zprávy britskou vládu rozhodně nepotěšily. S lodním průmyslem má své plány, v Belfastu se chystala objednat čtyři válečné lodě, v rámci snahy rozhodit obranné projekty mimo nejvýznamnější společnosti.

Úřady se však zatím do problému nechtějí nechat zaplést. „Je nám jasné, že po důkladném přezkoumání finanční situace společnosti má v současné době trh nejlepší předpoklady pro řešení těchto problémů a poskytnutí vládního financování by znamenalo značné riziko ztráty peněz daňových poplatníků,“ uvedl mluvčí ministerstva obrany.

Z malé dílny světoznámým podnikem

Historie Harland & Wolff sahá až do doby před více než 160 lety, kdy původem anglický průmyslník Edward James Harland a Gustav Wilhelm Wolff pocházející z Hamburku převzali malou loděnici na belfastském Queens Islandu. Lodní průmysl namísto textilu se postupně stával hlavním tahounem hospodářství severu Irska a také důležitým zaměstnavatelem desetitisíců lidí, kteří sem proudili z i z Dublinu.

Harland s Wolffem a jejich nástupci postupně udělali z malé dílny globální podnik. Dnes má kromě Belfastu své pobočky v anglickém Appledore, Arnishi na ostrově Lewis a v Methilu ve Skotsku. Za oněch 160 toho firma vyprodukovala hodně, od lodí pro běžné pasažéry po vojenské lodě pro armádu. Jednu zná každý, kdo alespoň jednou navštívil Londýn. HMS Belfast, veterán z druhé světové války a z konfliktu v Koreji, nyní kotví na Temži a slouží jako muzeum. V posledních letech firma vyráběla i mosty, mořské konstrukce a stavby a trajekty.

Rodiště Titanicu

Do dějin se ale společnot Harland & Wolff zapsala díky zaoceánským parníkům. Právě tady vznikla pro linky přes Atlantik skupina lodí třídy Olympic – RMS Olympic, RMS Titanic a HMHS Britannic. Prvně jmenovaný Olympic byl jediným plavidlem z této majestátní trojice, který se dočkal dlouhé služby a sešrotování. Britannic se ani nedočkal nasazení na linku mezi Evropou a New Yorkem, armáda si ho takřka hned po dokončení vyžádala jako nemocniční loď. Po necelém v listopadu 1916 v Egejském moři najel na minu a do hodiny se potopil.

Titanic si společnost White Star Line objednala v roce 1908. Pracovalo na něm 15 tisíc zaměstnanců a rozhodně to nebyla lehká zakázka. Práce to byla náročná a nebezpečná, je zaznamenáno přes 250 zranění i několik ztrát na životech.

Titanic byl spuštěn na vodu 31. května 1911. Byla to velká sláva, které přihlíželo na 100 tisíc lidí. Jakpak by ne, tehdy to byla největší loď na světě. Spotřebovalo se přes 20 tun mýdla a loje, aby Titanic z loděnice „doklouzal“ na hladinu delty řeky Lagan. Ještě však zbývalo doplnit vnitřek. Z Belfastu v roce 1912 Titanic vyrazil do Southamptonu, další osud všichni známe… Smutnou zajímavostí je, že mezi více než 1500 oběťmi skončil i jeden z vrchních designérů lodi a vycházející hvězda firmy Harland & Wolff, teprve devětatřicetiletý Thomas Andrews.

