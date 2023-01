Sázka na budoucnost. MTX Group Petra Otavy dá miliardy na udržitelnost

Průmyslová skupina MTX Group hodlá investovat do modernizace a udržitelných projektů. V příštích šesti letech plánuje dát na tyto účely více než 7,5 miliardy korun. Nejvíc peněz půjde do areálu společnosti Al Invest v Břidličné na Bruntálsku, kde mají za více než čtyři miliardy korun vzniknout dvě haly využívající nejmodernější technologii výroby hliníkových polotovarů, uvedli zástupci skupiny miliardáře Petra Otavy.

V příštích šesti letech plánuje MTX Group celkem 25 investic do udržitelných projektů, modernizace a zelené transformace svých podniků a technologií.

"Pro průmysl jsou obrovskou příležitostí zelené technologie a obnovitelné zdroje energií, recyklace a využívání odpadů, odpadové hospodářství, integrace výrobních procesů a efektivní logistika, či šetření materiálů. A tímto směrem s MTX Group jdeme a připravili jsme projekty v hodnotě více než sedm miliard korun, abychom se k tomuto cíli dostali," uvedl šéf strategie MTX Group David Bečvář. Dodal, že vše bude hotové a v ostrém provozu do roku 2028.

Nejvíce půjde do Al Investu v Břidličné

Jednou z největších investičních akcí bude projekt Alfagen v areálu společnosti Al Invest v Břidličná. MTX Group v něm hodlá postavit za 4,2 miliardy korun dvě nové průmyslové haly, které budou využívat současné nejmodernější technologie výroby hliníkových polotovarů, mimo jiné tyčí pro automobilový průmysl. V letošním roce bude skupina investovat 150 milionů korun.

"Díky novým technologiím ušetříme s MTX Group bezmála 24 tisíc megawatthodin za rok, v celkovém rozsahu to činí 30 procent spotřeby energií a díky nové možnosti využívání zeleného vodíku ušetříme ještě dalších deset procent oproti současnému stavu," uvedl Bečvář. Nové technologie zároveň umožní využít o třetinu více hliníkového šrotu než dosud. Díky tomu se MTX Group po modernizaci podle Bečváře stane světovou špičkou ve výrobě hliníkových polotovarů z pohledu spotřeby energie na kilo výrobků.

Dalších 1,5 miliardy korun dá skupina do modernizace ústecké společnost Povrly Copper Industries. Továrnu by měla modernizovat výrobu zinkových a měděných polotovarů a zavést produkci elektrovodné mědi. Miliardu a čtvrt chce MTX Group v následujících dvou letech vložit do pozemků a stavby fotovoltaických elektráren. Cílem je snížit energetickou náročnost podniků patřících skupině.

MTX Group je český průmyslově obchodní a výrobní holding, který se zaměřuje především na kovy, energetické komodity, obaly, trading a služby. Do skupiny patří 20 společností, například Metalimex, OKK Koksovny, Al Invest Břidličná, Strojmetal, Měď Povrly, Tapa Tábor nebo ICE Industrial Services. Celkem zaměstnává kolem 2500 lidí.

V roce 2021 měla skupina obrat 54 miliard korun. Zisk před zdaněním, odpisy a amortizací EBITDA meziročně stoupl o 1,1 miliardy na 2,6 miliardy korun. Otava je podle loňského žebříčku časopisu Forbes 19. nejbohatším Čechem s majetkem v hodnotě 18,2 miliardy korun.