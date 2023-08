Stát chce zdanit prodej firem. Motivace prodat ještě před koncem tohoto roku oživí trh akvizic

Trh fúzí a akvizic v prvním pololetí 2023 klesl v ČR i ve světě. V Česku se uskutečnilo 63 obchodů, před rokem to bylo 85 transakcí. Ve světě klesl objem transakcí meziročně o 38 procent na 1,208 bilionu dolarů (26,661 bilionu korun), vyplývá z analýzy poradenské společnosti PwC.

„V ČR bylo v pololetí 63 obchodů, počítáme-li ty, kdy se v Česku nachází kupovaná společnost. Během loňska ještě dozníval efekt nahromaděných transakcí z období pandemie. Dalšími faktory meziročního poklesu jsou vysoké úrokové sazby a výhled naznačující, že k jejich výraznějšímu poklesu v blízké budoucnosti nedojde. Přetrvávají rovněž obavy z vývoje ekonomiky a nejistoty spojené s konfliktem na Ukrajině,“ uvedl ředitel fúzí a akvizic PwC Jan Hadrava.

Započaté druhé pololetí by mohlo být podle firmy co do počtu transakcí lepší. „Řada investorů v době pandemie shromáždila velké množství hotovosti, kterou teprve nyní začíná postupně investovat. Vidíme řadu rozjednaných obchodů, které by měly ve druhé polovině roku trh postupně oživit. Motivaci prodat rychle mohou mít také čeští majitelé, na který by mohlo dopadnout avizované zdanění prodeje podílů v rámci takzvaného konsolidačního balíčku, který aktuálně projednává Poslanecká sněmovna," řekl Hadrava.

M&A trh čeká oživení

Na vzestupu jsou podle něj především transakce související s takzvaným ESG, jako je obnovitelná energetika. Mezi největšími tuzemskými obchody jsou i solární a větrné farmy. „Válka na Ukrajině také změnila přístup k některým sektorům, investoři se už ani zdaleka nedistancují od obranného průmyslu,“ dodal.

Oživení ve druhém pololetí by mělo nastat i ve světě. „Současné makroekonomické podmínky budou trh i nadále ovlivňovat, ale stabilnější sazby usnadní investorům uzavírání transakcí. Trh fúzí a akvizic je určitě silnější než v nedávné minulosti, umožní firmám znovu nastartovat jejich byznys, posílit růst a přinášet dlouhodobě udržitelné zisky,“ doplnil vedoucí partner v PwC Miroslav Bratrych. Trh ve světě podle něj nyní táhnou především kupující, zatímco v posledních letech hrála prim spíše nabídka prodávajících.

Nejatraktivnějšími sektory jsou podle firmy pro investory v letošním roce technologie, média a telekomunikace, které společně tvoří zhruba 26 procent všech transakcí. Velkým lákadlem jsou i investice do energetického sektoru, kde stále podstatnější roli hraje podpora nulových emisí a nízkoenergetické ekonomiky.

