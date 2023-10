Po rekordním loňsku propad. Prodejci stavebnin řeší, jak přežít letošní pětinový propad trhu

Největší prodejci stavebnin v Česku letos očekávají meziroční pokles tržeb až o pětinu. Důvodem je propad poptávky po stavebních materiálech v souvislosti s drahým financováním staveb a také pokračující pokles cen některých materiálů. Firmy počítají s tím, že budou muset v příštím rok přijít s řešením jak snížit nálady, ale zároveň se připravit na oživení trhu. Pro většinu společností byly loňské tržby za prodej a služby rekordní.

"Za rok 2023 čekáme tržby společnosti Stavebniny DEK na úrovni 21 až 22 miliard korun, což reprezentuje pokles přibližně 20 procent ve srovnání s loňským rokem. Této situaci se musíme přizpůsobit na nákladové straně rozpočtu pro rok 2024, kdy budeme plánovat naše výdaje a investice tak, jak nám to realita trhu umožní," uvedl ředitel firmy Stavebniny DEK Radek Vít.

Obdobně na tom je také společnost Pro-Doma. Firma letos očekává meziroční pokles tržeb o 18 procent na přibližně 12,5 miliardy korun. To považuje její generální ředitel Petr Vaněrka za úspěch vzhledem k tomu, že ceny některých materiálů letos klesly až o 30 procent.

"V příštím roce se recese dotkne daleko většího objemu stavebního materiálu, protože se v roce 2023 nezakládaly nové stavby. To se propíše do čísel ve stavebnictví bez ohledu na to, jestli ekonomika začne ožívat. Viníkem situace je mnoho aspektů vnějších okolností, mezi které patří zejména pádivá inflace spojená s vysokými úrokovými sazbami a neochotou investorů platit vysoké ceny úroků, materiálu a práce," dodal Vaněrka.

Pokles tržeb letos očekává také společnosti Wienerberger, o kolik ale zatím nekonkretizovala. "Minulý rok byl pro naši společnost rokem rekordním, především díky enormní poptávce z první poloviny roku. Rok 2023 se stal synonymem pro útlum na trhu stavebnictví, který souvisí s aktuální ekonomickou situací," uvedl generální firmy ředitel Kamil Jeřábek.

Před necelým týdnem společnost ohlásila, že uzavírá jeden ze svých závodů v Týně nad Vltavou. Podle zjištění serveru E15 byl zásadním důvodem pro odstávku nepříliš pozitivní vývoj na trhu stavebních materiálů v ČR a snížení poptávky po výrobcích uvedeného závodu. Z továrny dostalo výpověď 35 zaměstnanců z 54, část na místě zůstává kvůli údržbě a expedici zboží. Wienerberger zároveň omezil výrobu svých produktů v závodě v Hranicích na Moravě, napsal web.

Podobné tržby jako loni očekává francouzská společnost Saint-Gobain. Dáno to je podle jejího mluvčího Jakuba Bendy strategií skupiny zaměřovat se na trh stavebních rekonstrukcí, který se v letošním roce vyvíjí relativně dobře. To si dlouhodobě myslí také zástupci prodejce střešních oken Velux. Podle manažera firmy Ondřeje Boreše by k tomu mohly přispět momentální dotační programy Nová zelená úsporám a Oprav dům po babičce. Velux vzhledem k momentální situaci na jaře snížil cenu některých svých produktů až o 12 procent.