USA kývly na 500 střel pro Ukrajinu. Účet za téměř 46 miliard zaplatí spojenci
Ukrajina se dočkala amerického souhlasu s prodejem 500 střel do systémů Patriot. Zakázka za odhadovaných 45,8 miliardy korun má posílit její obranu v době sílících ruských útoků na energetiku a civilní infrastrukturu. Spojené státy ale nákup financovat nebudou. Peníze poskytnou spojenci a část půjde z prostředků evropského úvěru pro Kyjev.
Americké ministerstvo zahraničí schválilo prodej 500 střel PAC-3 do systémů protivzdušné a protiraketové obrany Patriot Ukrajině. Odhadovaná hodnota zakázky dosahuje 2,1 miliardy dolarů, tedy 45,8 miliardy korun. Souhlas přichází poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj upozornil na téměř měsíční čekání na americké rozhodnutí a vyzval k urychlení dodávek před zimou.
Americké střely, peníze od spojenců
Washington v oznámení zdůraznil, že Spojené státy se na financování prodeje podílet nebudou. Ukrajina za dodávku zaplatí prostředky od Kanady, Německa a Norska prostřednictvím amerického programu JUMPSTART, který spojencům Kyjeva umožňuje financovat nákupy amerických zbraní pro Ukrajinu. Využije také prostředky z úvěru Evropské unie na její podporu. Hlavním dodavatelem zakázky bude společnost Lockheed Martin.
Kyjev tlačí na dodávky před zimou
Zelenskyj začátkem týdne uvedl, že Ukrajina na schválení dodávek těchto klíčových střel čekala téměř měsíc, zatímco Rusko zintenzivnilo útoky na ukrajinskou energetickou a civilní infrastrukturu. Opakovaně také vyzýval Spojené státy, aby ještě před nástupem zimy urychlily dodávky raket, které pro Kyjev nakupují spojenci z NATO v rámci programu PURL. Ten umožňuje evropským spojencům a Kanadě pořizovat munici a zbraně vyrobené v USA a následně je poskytovat Ukrajině.
Ukrajina by mohla získat vlastní výrobu střel pro protivzdušné systémy Patriot, které potřebuje k obraně před ruskými raketovými útoky. Podle prezidenta Volodymyra Zelenského mu americký prezident Donald Trump slíbil udělení výrobních licencí. Rozjezd produkce ale může podle ukrajinského lídra trvat rok až rok a půl.
Střely pro Patrioty chce Kyjev vyrábět doma. Trump souhlasí, uvádí Zelenskyj
Politika
Ukrajina by mohla získat vlastní výrobu střel pro protivzdušné systémy Patriot, které potřebuje k obraně před ruskými raketovými útoky. Podle prezidenta Volodymyra Zelenského mu americký prezident Donald Trump slíbil udělení výrobních licencí. Rozjezd produkce ale může podle ukrajinského lídra trvat rok až rok a půl.
Washington: Prodej obranu USA neoslabí
„Navrhovaný prodej posílí schopnost Ukrajiny čelit současným i budoucím hrozbám díky zlepšení jejích integrovaných kapacit v oblasti protivzdušné a protiraketové obrany,“ uvedla americká diplomacie. Podle ministerstva nebude mít zakázka žádný dopad na obranyschopnost Spojených států. Naopak má podpořit jejich zahraničněpolitické a bezpečnostní zájmy tím, že „zlepší bezpečnost partnerské země, která představuje faktor politické a hospodářské stability v Evropě“.