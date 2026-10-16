Sankce zůstanou, dokud Rusko neukončí válku. EU řeší další peníze pro Ukrajinu
Evropská unie nezruší žádné sankce proti Rusku, dokud Moskva neukončí válku na Ukrajině, prohlásila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Lídři na summitu v Bruselu řeší další podporu napadené země, včetně energetiky, protivzdušné obrany a financování. Podle estonského premiéra bude zřejmě nutná nová půjčka na pokrytí ukrajinského rozpočtového schodku v příštím roce.
Evropská unie trvá na zachování sankcí vůči Rusku. Při příchodu na summit EU v Bruselu to uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, podle níž Moskva nerespektuje energetické příměří a své útoky naopak stupňuje. „Jedna věc je naprosto jasná: nezrušíme žádné sankce, dokud Rusko tuto válku neukončí,“ řekla novinářům. Podpora Ukrajiny, která se již pátým rokem brání ruské agresi, patří k hlavním tématům jednání.
Další půjčka má pomoci ukrajinskému rozpočtu
Evropská unie bude podle estonského premiéra Kristena Michala pravděpodobně muset poskytnout Ukrajině novou půjčku, která jí pomůže pokrýt rozpočtový schodek v příštím roce. V rozhovoru s agenturou Reuters zdůraznil, že Evropa musí napadené zemi pomoci zajistit vše potřebné pro nadcházející zimu. „Už minulá zima byla peklo a tato bude rovněž peklo,“ uvedl.
Vztahy mezi Kyjevem a Washingtonem se dál propadají a evropským lídrům dochází trpělivost s otevřenou kritikou Donalda Trumpa ze strany Volodymyra Zelenského. Podle Financial Times chtějí ukrajinského prezidenta při pátečním jednání v Bruselu vyzvat, aby svou rétoriku zmírnil. Evropa se obává, že další veřejné útoky na Trumpa mohou ohrozit americkou podporu, na níž Ukrajina i její spojenci stále závisejí.
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Politika
Vztahy mezi Kyjevem a Washingtonem se dál propadají a evropským lídrům dochází trpělivost s otevřenou kritikou Donalda Trumpa ze strany Volodymyra Zelenského. Podle Financial Times chtějí ukrajinského prezidenta při pátečním jednání v Bruselu vyzvat, aby svou rétoriku zmírnil. Evropa se obává, že další veřejné útoky na Trumpa mohou ohrozit americkou podporu, na níž Ukrajina i její spojenci stále závisejí.
Michal zároveň varoval před únavou z pokračující podpory Ukrajiny. „Je třeba – na začátku i na konci každého rozhovoru – neustále připomínat, že my sedíme v teplé místnosti, svítí nám světla, funguje topení a máme teplou kávu. Nesmíme být válkou na Ukrajině unaveni, protože oni bojují za nás,“ řekl estonský premiér.
Zelenskyj žádá pomoc s energetikou i protivzdušnou obranou
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj při společném prohlášení s von der Leyenovou a předsedou unijních summitů Antóniem Costou poděkoval Evropské unii za podporu. Současně zopakoval, že nevidí žádné signály, které by naznačovaly ochotu Ruska válku ukončit. Následně na síti X uvedl, že jednání se soustředilo především na další pomoc v energetice a protivzdušné obraně, ale také na finanční odolnost země včetně příštího roku.
SpaceX v noci bez předchozího upozornění omezila některé služby Starlinku používané ukrajinskou armádou. Podle poradce prezidenta Volodymyra Zelenského to vedlo ke zmaření několika bojových misí. Zásah přichází ve chvíli, kdy Washington tlačí na Kyjev, aby přestal útočit na ruské rafinerie.
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Zprávy z firem
SpaceX v noci bez předchozího upozornění omezila některé služby Starlinku používané ukrajinskou armádou. Podle poradce prezidenta Volodymyra Zelenského to vedlo ke zmaření několika bojových misí. Zásah přichází ve chvíli, kdy Washington tlačí na Kyjev, aby přestal útočit na ruské rafinerie.
„Oceňujeme, že vše, na čem se dohodneme, je neprodleně uváděno do praxe,“ napsal Zelenskyj. S představiteli EU podle svého vyjádření rovněž koordinoval další kroky v přibližování Ukrajiny k členství v unii.
Ukrajina chce do konce roku otevřít zbývající části jednání s EU
Vedle finanční a bezpečnostní pomoci pokračují také přístupová jednání. Evropská unie tento týden otevřela s Ukrajinou další vyjednávací kapitoly v oblastech vnitřního trhu, konkurenceschopnosti a inkluzivního růstu. Kyjev tak má nyní otevřené čtyři ze šesti tematických celků, takzvaných klastrů, do nichž je rozděleno celkem 33 kapitol přístupových rozhovorů.
Kromě nově otevřených oblastí se již jedná o základních otázkách, mezi něž patří právní stát a fungování demokratických institucí, a o vnějších vztazích. Zbývají klastry zaměřené na zelenou agendu a udržitelnou konektivitu a na zdroje, zemědělství a soudržnost. „Budeme dělat všechno pro to, abychom otevřeli zbývající dva klastry do konce letošního roku a jsem si jistý, že se nám to podaří,“ prohlásil Zelenskyj.