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newstream.cz Politika Rusové docházejí. Kreml do armády verbuje stále více Afričanů

Rusové docházejí. Kreml do armády verbuje stále více Afričanů

Rusko stále častěji sahá po zahraničních rekrutech, aby doplnilo stavy své armády, a výrazně zrychluje nábor v Africe
ČTK
Jiří Frydlewicz
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Rusko stále častěji sahá po zahraničních rekrutech, aby doplnilo stavy své armády, a výrazně zrychluje nábor v Africe. Zaměřuje se především na země se slabými institucemi, omezenou svobodou tisku a nízkou životní úrovní, kde nové vojáky láká na peníze, práci či možnost získat ruské občanství. Jen z Burundi a Zimbabwe mělo během prvních devíti měsíců letošního roku získat více než 1200 mužů.

Rusko podle ukrajinských zpravodajských podkladů výrazně rozšiřuje nábor cizinců do armády a stále více se zaměřuje na Afriku. Podle agentury Bloomberg je cílem programu „vyrovnat masivní ztráty a nedostatek lidí vhodných k mobilizaci“. Moskva přitom podle dokumentu obrací pozornost k zemím, kde jsou slabší demokratické instituce, omezená svoboda tisku a slabé soudnictví. Mezi státy, na něž se nábor letos zaměřil, patří například Burundi, Zimbabwe, Sierra Leone, Demokratická republika Kongo, Súdán nebo Kamerun.

Rozsah náboru v některých zemích prudce roste. Od ledna do konce září mělo Rusko získat 699 mužů z Burundi, zatímco za celý rok 2025 jich bylo jen 30. Ze Zimbabwe mělo naverbovat 530 lidí oproti 65 v předchozím roce. Rusko začalo nově verbovat také na Madagaskaru, jehož vojenské vedení v poslední době prohloubilo vztahy s Moskvou.

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Lákadlem jsou peníze, práce i ruské občanství

Podle rodin některých rekrutů a zprávy Amnesty International jsou Afričané do Ruska lákáni vysokými nástupními bonusy, platy nebo příslibem ruského občanství. V některých případech mají dostávat také nabídky civilní práce v gastronomii či dopravě, aniž by bylo zřejmé, že mohou skončit ve válce. V Zimbabwe se podle ukrajinského dokumentu objevil například náborový inzerát s mužem ve vojenské uniformě, který nabízel „program pro specialisty ze Zimbabwe“ a vyzýval zájemce k absolvování kvalifikačního testu.

Právě tento způsob verbování vyvolává v části Afriky stále větší odpor. Botswana a Jihoafrická republika už své občany veřejně varovaly před lákavě znějícími pracovními nabídkami v Rusku a Zimbabwe zatklo dva ruské občany podezřelé z náboru pro armádu. Keňa a Ghana požádaly Moskvu přímo, aby s verbováním jejich občanů přestala. Keňští politici tvrdí, že Rusko naverbovalo nejméně tisíc jejich občanů.

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ČTK, fry

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Kreml tvrdí, že lidí má dost

Rusko přitom veřejně nepřiznává, že by k bojům proti Ukrajině využívalo cizince. Kreml zároveň tvrdí, že má pro válku dostatek lidí, a prezident Vladimir Putin minulý měsíc odmítl spekulace o další domácí mobilizaci. Podle ukrajinských podkladů ale právě nedostatek lidí a vysoké ztráty patří mezi hlavní důvody, proč Moskva zahraniční nábor rozšiřuje.

Ukrajina podle dokumentu identifikovala celkem 45 959 cizinců ze 151 zemí, kteří podepsali smlouvu s ruskou armádou. Z nich 5451 pochází z Afriky. Současně Rusko v nejméně devíti afrických státech vojenský nábor téměř zastavilo a místo toho se tam snaží získávat pracovníky pro svůj obranný průmysl.

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