Dohodáři se dočkají ještě dalších změn. Které to budou? Otázka pro právníky

Trh práce a novely pracovněprávních předpisů. Svaz průmyslu a dopravy odhaduje, že na českém trhu práce chybí v tuto chvíli až 250 tisíc zaměstnanců. O tomto dlouhodobém nedostatku pracovní síly, který brání (nejen) českým firmám v rozvoji a z toho pramenící potřebě jej řešit, se hovoří již několik let. A ačkoliv je problém znám i zákonodárci, přesto doposud nenašel jeho koncepční řešení. Namísto toho realizuje pouze rychlá, nesystematická a záplatová řešení dílčích souvisejících problémů.

Reklama

V této souvislosti tak můžeme zmínit např. změny, které budou platit pro dohodáře od 1. července 2024 (jejichž schválení se očekává v průběhu tohoto května); nebo další zvažované novely zákoníku práce, zavádějící mimo jiné výpovědi bez udání důvodu, či změny v oblasti běhu výpovědní doby či přizpůsobení pracovní doby.

Situaci na trhu práce a aktuální změny v pracovněprávní úpravě tak zhodnotí dnešní host Martina Frolíka, advokát AK PRK Partners se specializací na pracovní právo a moderátor „konkurenčního“ talkshow Na kus řeči s právníky, Daniel Vejsada.

Přehledně: Jak se změní práce na dohodu v roce 2024 Money V roce 2024 se opět změní podmínky pro pracovníky zaměstnané na dohodu. Upravuje je jak část vládního konsolidačního balíčku, tak novela zákoníku práce. Obě změny mají ve svém důsledku přiblížit dohodáře ke klasickým zaměstnancům. Za jakých podmínek bude vznikat u DPP i DPČ nárok na placenou dovolenou a které zaměstnance na DPP čeká placení pojistného, přibližují Monika Lodrová a Adam Hussein z poradenské společnosti BDO. Zlaťák Přečíst článek

Ve druhé části podcastu se Kristýna Faltýnková tradičně věnuje novinkám z legislativy a judikatury. Jako legislativní novinky zmíní mimo jiné návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úpravou vybraných agend v působnosti Digitální a informační agentury; návrh novely zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace; nebo návrh další z vyhlášek k novému stavebnímu zákonu, a sice vyhlášky o podrobnostech některých informačních systémů stavební správy.

Z judikatury Faltýnková shrne nález Ústavního soudu, který se týká práva na projednání věci bez zbytečných průtahů (sp. zn. IV. ÚS 1736/23). Dále pak rozsudek Nejvyššího správního soudu o posouzení otázky, jaký žalobní typ má být použit v případě, pokud se žalobce v žalobě domáhá toho, aby mu bylo vydáno potvrzení podle § 81 odst. 4 písm. c) zákona o dani z přidané hodnoty.

Podcast vzniká ve spolupráci s právní kanceláří PRK Partners. Poslechnout si jej můžete v úvodu tohoto článku nebo na vaší oblíbené podcastové platformě. Právo k Ranní Kávě najdete na Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts.

PRK Partners, užito se svolením

Právníci radí, jak na smlouvy s influencery Zprávy z firem V nejnovějším dílu podcastu Právo k Ranní Kávě se právníci zaměří na to, jak si správně ošetřit smlouvy s influencery. Moderátor pořadu Martin Frolík si jako hosta pozval kolegyni z PRK Partners Kláru Radkovskou, advokátku a specialistku v oblasti reklamního práva. nst Přečíst článek

Právníci radí, na co se mají firmy připravit s novými pravidly pro home office Zprávy z firem Práce z domova nabývá v posledních letech vzestupného trendu. Ač se nejedná v českém prostředí o žádnou novinku, její komplexnější právní úprava v právním řádu doposud chybí. I z důvodu nutnosti transpozice příslušné evropské směrnice se na ní už pracuje. Bude součástí novely zákoníku práce, která by měla vejít v účinnost pravděpodobně už v prvním pololetí letošního roku. Co by mělo být obsahem nové právní úpravy home office, prozrazují zkušení právníci z advokátní kanceláře PRK Partners. nst Přečíst článek