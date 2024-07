Korespondenční volba. Návrh je to velmi konzervativní, tvrdí právníci

První prázdninový díl podcastu Právo k Ranní Kávě, který vzniká ve spolupráci s právní kanceláři PRK Partners, se zaměří na rozklíčování hlavních důvodů pro zavedení institutu korespondenčního hlasování a vysvětlí rozdíly oproti elektronickému hlasování.

Moderátor specializovaného právního podcastu Martin Frolík se svým hostem, advokátem AK PRK Partners a specialistou na korporační právo, Michalem Řehořkem, společně zaměří, trochu netradičně, na problematiku volebního práva, a sice na korespondenční hlasování, které je v rámci Evropy a Spojených států poměrně běžným institutem, avšak u nás stále nezapracovaným, což by se mohlo (opět) brzy změnit.

Nicméně, připravovaný koaliční návrh o korespondenční volbě je u nás v pořadí už šestý, a lze nastínit, v návaznosti na politickou situaci, že v důsledku značného odporu opozice, je mimořádně konzervativní.

Tradičně po rozhovoru s hostem se můžete dále těšit na shrnutí novinek z oblasti legislativy i judikatury s Kristýnou Faltýnkovou. Ta představí například návrh novely trestního řádu, návrh zákona o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie, či návrh novely restitučního zákona.

Z judikatury shrne dva nálezy Ústavního soudu. První (sp. zn. I. ÚS 2763/23) se týká restitučních náhrad a požadavku na správné ocenění restitučního nároku. Druhý (sp. zn. I. ÚS 2946/23) odpovídá na otázku, zda difamující výroky představitele státu lze posoudit jako nesprávný úřední postup a na základě toho požadovat příslušnou náhradu nemajetkové újmy. Nakonec Kristýna rozebere rozsudek Nejvyššího správního soudu (sp. zn. 2 As 167/2023) k přezkumu podmínek IPPC.

