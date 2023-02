Raketa Falcon 9 dnes neodstartovala, zradila ji technika. Další pokus je možný už zítra

Společnost SpaceX a NASA dnes asi dvě a půl minuty před plánovaným termínem z technických důvodů odložily start rakety Falcon 9, která měla k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) vynést čtyřčlennou posádku v lodi Crew Dragon. Americký Národní úřad pro vesmír a letectví (NASA) o tom informoval na svých internetových stránkách. Další pokus o start je možný v úterý ráno SEČ, NASA to však zatím oficiálně neoznámila.

Odklad startu způsobily potíže se směsí používanou k zažehnutí motorů rakety Falcon 9. Posádka pak musela asi hodinu čekat v lodi na vypuštění paliva.

Posádku lodi Crew Dragon tvoří Američané Stephen Bowen a Warren Hoburg, kteří jsou velitelem a pilotem letu. Spolu s nimi se k ISS mají podle plánů na šest měsíců vydat astronaut ze Spojených arabských emirátů Sultán Nijadí a zástupce ruské agentury Roskosmos Andrej Feďajev.

Jde o šestou výměnu posádky ISS, kterou NASA podniká ve spolupráci se společností SpaceX. Čtveřice má vystřídat astronauty NASA Nicole Mannovou a Joshe Cassadu, Rusku Annu Kikinovou a Japonce Koičiho Wakatu. Ty jsou na ISS od loňského října, kdy je tam dopravila loď Crew Dragon. Spolu s nimi tam jsou další tři astronauti, jejichž na podzim plánovaný návrat na Zemi se zkomplikoval kvůli poškození lodi Sojuz MS-22, kterou zasáhl mikrometeorit. V neděli pro ně k ISS dorazila loď Sojuz MS-23.

