Ruskou zásobovací loď u ISS zřejmě poškodil náraz zvenku, oznámila agentura

Ruská zásobovací loď Progress MS-21, která při kotvení u Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) ztratila tlak v kabině, byla zřejmě poškozena nárazem zvenku. Oznámila to ruská vesmírná korporace Roskosmos.

„Tyto závěry jsou stanovovány na základě fotografií, které ukazují změny vnějšího povrchu vesmírné lodi,” uvedl Roskosmos na sociální síti Telegram.

Agentura Roskosmos zároveň zveřejnila fotografii, na níž je podle ní vidět díra o velikosti asi 12 milimetrů ve vesmírné lodi. Poškozen byl systém tepelné kontroly plavidla i solární panely.

Roskosmos ohlásil ztrátu tlaku v kabině zásobovací lodi MS-21 bez posádky 11. února. Roskosmos tehdy uvedl, že poklop mezi Mezinárodní vesmírnou stanicí a Progress MS-21 byl uzavřen, a tak ztráta tlaku neovlivnila fungování ISS.

Podle Roskosmosu byla nákladní loď již naložena odpadem před plánovanou likvidací. Loď se později odpojila od stanice a Roskosmos ji nechal spadnout do Tichého oceánu.

Vyšetřování incidentu ale pozdrželo vyslání záchranné lodi Sojuz MS-23, která má z oběžné dráhy kolem Země dostat dva ruské kosmonauty a jednoho amerického astronauta. Sojuz-23, který je náhradním plavidlem za Sojuz-22 poškozený mikrometeoritem, vyšle Roskosmos k ISS 24. února. Dva Rusové a Američan by se v něm měli vrátit na Zemi v září.