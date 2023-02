Radili propouštět, teď okusí vlastní recept. Z McKinsey nedobrovolně odejde tisíce lidí

Americká konzultační společnost McKinsey chystá jedno z největších propouštění ve své historii. Odejít by mělo 2000 ze současných 45 tisíc zaměstnanců, napsala v úterý s odkazem na své zdroje agentura Bloomberg.

Podle zprávy Bloombergu se propouštění dotkne podpůrného personálu, který není v přímém kontaktu s klienty, tedy převážně administrativy. McKinsey je známá poradenskými službami pro jiné podniky, vlády a neziskové organizace, kterým často navrhuje, že by v zájmu větší efektivity měly propouštět.

McKinsey sama v uplynulých letech hodně nových zaměstnanců nabrala, ještě před pěti lety v ní pracovalo jen 28 tisíc lidí, uvedl Bloomberg. Nyní chce společnost administrativu centralizovat, převést ji přímo na konzultanty, a tak na ní ušetřit.

Čas na zeštíhlení

McKinsey byla založena v roce 1926 v Chicagu a nyní je aktivní ve více než 130 zemích. V roce 2021 vykázala rekordní výnos 15 miliard dolarů (334 miliard korun) a podle jednoho zdroje Bloombergu toto číslo loni ještě překonala.

S plány na hromadná propouštění přicházejí v posledních měsících četné velké americké firmy, zvláště v oblasti technologií. Mnoho zaměstnanců nabraly v růstových letech, dobře se jim dařilo v čase pandemie covidu-19, která ještě zesílil přechod aktivit na síť, nyní se ale potýkají se zpomalováním ekonomiky.

Jiná poradenská společnost KPMG, která poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství, práva a IT, se podle informací deníku Financial Times z minulého týdne chystá propustit přibližně dvě procenta zaměstnanců ve Spojených státech. Je tak první z velké čtyřky největších účetních společností na světě, do níž patří ještě PricewaterhouseCoopers, Deloitte a Ernst & Young, která v zemi ruší pracovní místa.

