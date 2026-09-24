Raději na burzu než pod Křetínského. Zaměstnanci Uniperu se bouří
Němci řeší, co dál s energetickým gigantem Uniper, který během energetické krize zachraňovali miliardami eur. O převzetí firmy má podle Reuters a Handelsblattu zájem i EPH Daniela Křetínského, jenže proti prodeji strategickému investorovi se stavějí zaměstnanci. Bojí se rozdělení skupiny, propouštění a zavírání provozů a raději by viděli návrat Uniperu na burzu.
O jednu z nejdůležitějších energetických firem Německa se rozjíždí velká bitva. Český miliardář Daniel Křetínský se podle Reuters a německého Handelsblattu zařadil mezi zájemce o převzetí státní společnosti Uniper. Jeho skupina EPH měla podat nezávaznou nabídku na koupi celé firmy. Jenže uvnitř Uniperu se proti podobnému scénáři zvedá odpor.
Zástupci zaměstnanců, kteří drží polovinu křesel v dozorčí radě společnosti, se obávají, že by strategický investor mohl skupinu rozdělit, rušit pracovní místa nebo zavírat jednotlivé provozy.
„Pouze vstup na burzu by zachoval Uniper jako celek,“ řekl agentuře Reuters šéf podnikové rady Martin Geilhorn.
Zaměstnanci chtějí burzu, ne Křetínského
Německo nyní připravuje privatizaci Uniperu dvěma možnými cestami – buď přímým prodejem investorovi, nebo prostřednictvím burzy.
První jednání s investory, která měla zjistit zájem o případný vstup Uniperu na burzu, podle zdrojů Reuters dopadla dobře. Geilhorn naproti tomu označil prodej strategickému investorovi, „jako je například EPH“, za nepřijatelný.
Vedle Křetínského mají mít o Uniper zájem také kanadské společnosti CPPIB a Brookfield, které podle Reuters podaly společnou indikativní nabídku. EPH už přitom na německém energetickém trhu výrazně působí například prostřednictvím skupiny LEAG.
Český miliardář Daniel Křetínský je jedním z uchazečů, které německá vláda oslovila ohledně zájmu o převzetí německé státní energetické firmy Uniper. Uvádějí to zdroje, na které se dnes odvolává agentura Reuters. Ve firmě, kterou musel Berlín v roce 2022 za evropské energetické krize zestátnit, má německá vláda podíl 99,12 procenta. Vláda zvažuje různé možnosti - od částečného až po úplný prodej podílu, tvrdí zdroje. Mluvčí německého ministerstva financí se ke zprávě Reuters odmítla vyjádřit, komentovat ji nechtěl ani mluvčí Křetínského skupiny EPH Daniel Častvaj.
Němci oslovili Křetínského. Je jedním z uchazečů o převzetí energetické firmy Uniper
Zprávy z firem
Český miliardář Daniel Křetínský je jedním z uchazečů, které německá vláda oslovila ohledně zájmu o převzetí německé státní energetické firmy Uniper. Uvádějí to zdroje, na které se dnes odvolává agentura Reuters. Ve firmě, kterou musel Berlín v roce 2022 za evropské energetické krize zestátnit, má německá vláda podíl 99,12 procenta. Vláda zvažuje různé možnosti - od částečného až po úplný prodej podílu, tvrdí zdroje. Mluvčí německého ministerstva financí se ke zprávě Reuters odmítla vyjádřit, komentovat ji nechtěl ani mluvčí Křetínského skupiny EPH Daniel Častvaj.
Německo firmu zachraňovalo za 13,5 miliardy eur
Uniper se dostal do existenčních problémů během energetické krize v roce 2022, když po omezení ruských dodávek musel nahrazovat levnější plyn dražšími nákupy na trhu. Německá vláda proto firmu fakticky zestátnila a prostřednictvím kapitálových injekcí do ní vložila přibližně 13,5 miliardy eur. Dnes vlastní 99,12 procenta Uniperu.
Situace se mezitím výrazně změnila. Uniper se finančně stabilizoval a v roce 2025 německému státu vrátil zhruba 2,6 miliardy eur.
Berlín nyní plánuje svůj podíl výrazně snížit. Podle Reuters může prodat až 74,12 procenta společnosti, přičemž by si ponechal blokovací podíl 25 procent plus jednu akcii.
Právě způsob odchodu státu z firmy teď rozhodne o tom, zda se Uniper vrátí ve větší míře na burzu, nebo skončí v rukou nového strategického vlastníka.
A pokud by zvítězila druhá varianta, Daniel Křetínský je podle dosavadních informací jedním z hráčů, kteří už stojí ve frontě.
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Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.