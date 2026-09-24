Češi vidí budoucnost růžověji, firmy už méně. Němci hlásí opatrné zlepšení
Důvěra spotřebitelů v ekonomiku se v září oproti srpnu zvýšila, podnikatelská sféra naopak hodnotila svou situaci a budoucnost hůře. A německý index ifo pozitivně překvapil.
Souhrnný indikátor důvěry, který každý měsíc sestavuje Český statistický úřad na základě šetření mezi podniky i spotřebiteli, se v září oproti srpnu snížil o jeden bod na 99,5 bodu. Podniky se přitom se spotřebiteli neshodly – dnes i do budoucna se cítí hůře než domácnosti. Index jejich důvěry klesl o 1,8 bodu na hodnotu 98,4 bodu. Naproti tomu indikátor důvěry spotřebitelů vzrostl o 2,8 bodu na hodnotu 105,1 bodu.
„Důvěra podnikatelů v ekonomiku se v září meziměsíčně snížila ve všech sledovaných odvětvích s výjimkou obchodu. Za tímto vývojem stálo zejména výrazné snížení poptávky v průmyslu a zhoršení sentimentu ve službách,“ uvedl Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.
„I když nálada ve firmách postupně uvadá, není rozhodně dramaticky špatná. Spíš je vidět, že si firmy uvědomují rostoucí nákladové tlaky a nejistoty spojené s prodlužujícím se konfliktem v Perském zálivu, který se promítá do vyšších cen energií a může ovlivnit i budoucí poptávku,“ hodnotí výsledky indexu hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.
Dluhopisové trhy zažívají další prudký výprodej a investorům přestává stačit ani pětiprocentní výnos. Americké státní bondy se dostaly na nejvyšší úrovně za téměř dvě desetiletí, tlak se přelévá do Evropy, Japonska i Česka a trh stále více sází na další růst sazeb Fedu. Dražší ropa a rostoucí náklady na obsluhu amerického dluhu napětí ještě zvyšují.
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Dluhopisové trhy zažívají další prudký výprodej a investorům přestává stačit ani pětiprocentní výnos. Americké státní bondy se dostaly na nejvyšší úrovně za téměř dvě desetiletí, tlak se přelévá do Evropy, Japonska i Česka a trh stále více sází na další růst sazeb Fedu. Dražší ropa a rostoucí náklady na obsluhu amerického dluhu napětí ještě zvyšují.
Dodává, že firmy v průmyslu nyní hodnotí současnou poptávku dobře, ale přece jen o něco méně pozitivně než před měsícem. Současně věří v její další růst, zároveň však počítají se zvyšováním cen své produkce. Zvýšená inflační očekávání přitom nepanují jen v průmyslu, ale i v dalších odvětvích. „Chuť nabírat nové zaměstnance mírně převažuje pouze ve stavebnictví, které si ovšem dalším vývojem zakázek až tak jisté není. Důvod? Zřejmě nejistota kolem veřejných rozpočtů a vysoké ceny stavebních materiálů, které mohou zájem o investice ochladit,“ vyvozuje Dufek.
Spotřebitelé jsou optimističtější
Důvěra spotřebitelů se meziměsíčně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 2,8 bodu na hodnotu 105,1 bodu. Jak uvedl ČSÚ, podíl spotřebitelů očekávajících pro období příštích dvanácti měsíců zhoršení celkové ekonomické situace v Česku se meziměsíčně snížil. Podíl respondentů, kteří hodnotí svou současnou finanční situaci hůře, než tomu bylo v předchozích dvanácti měsících, se oproti srpnu téměř nezměnil. Podíl domácností očekávajících zlepšení své finanční situace v příštích dvanácti měsících se mírně zvýšil. Počet respondentů, kteří neplánují v příštích dvanácti měsících pořizovat velké nákupy, se mírně snížil.
Německé podniky vidí situaci lépe, stejně jako ekonomové
Německé hospodářství, nejvýznamnější obchodní partner Česka, by mělo podle očekávání podniků i ekonomických expertů jít vstříc lepší budoucnosti. Takzvaný ifo Index obchodního klimatu, každý měsíc zpracovávaný renomovaným mnichovským institutem ifo mezi devíti tisíci podniky, pokračuje ve svém růstu. V září vzrostl ze srpnových 88,8 bodu na 89,9 bodu, zatímco trh očekával v průměru 89 bodů. Vzrostly přitom oba dílčí indexy. Podnikatelská sféra ohodnotila svou současnou situaci 89,5 bodu a svá očekávání na příštích šest měsíců pak na 90,4 bodu. „Podniky hodnotily svou aktuální obchodní situaci pozitivněji. Dále se vyjasnila také jejich očekávání. Německá ekonomika pokračuje v kurzu oživování,“ uvedl prezident ifo Institutu Clement Fuest.
Investoři se v létě ve velkém vrátili ke zlatu. Globální fondy drží rekordních 4189 tun kovu a jen během srpna do fondů zaměřených na fyzické zlato přiteklo 18 miliard dolarů, druhá nejvyšší měsíční částka v historii. Silná poptávka pomohla zlatu během měsíce zdražit o 13 procent.
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Investoři se v létě ve velkém vrátili ke zlatu. Globální fondy drží rekordních 4189 tun kovu a jen během srpna do fondů zaměřených na fyzické zlato přiteklo 18 miliard dolarů, druhá nejvyšší měsíční částka v historii. Silná poptávka pomohla zlatu během měsíce zdražit o 13 procent.
Index rostl ve zpracovatelském průmyslu z minus 4,2 bodu na minus 2,8 bodu, za čímž stojí výrazně lepší očekávání, zejména v elektrotechnickém sektoru. Aktuální situaci naopak podniky podle ifo hodnotily o něco hůře. Nadále zůstávají nespokojené se stavem zakázek. Fuest konstatoval, že automobilový průmysl se pohybuje v „obtížném terénu“.
Lepší očekávání vyjádřili v každoměsíčním dotazníku ifo také obchodníci, jejich index vzrostl z minus 20,5 bodu na minus 17,2 bodu. Sektor maloobchodu poskytl spíše zdrženlivější odpovědi vzhledem k inflačním rizikům. Ve stavebnictví zůstal index téměř nezměněný, klesl o 0,1 bodu na minus 17 bodů.
Index jde nahoru od letošního dubna, kdy dosáhl pouhých 84,5 bodu. Jak poznamenal německý web Der Aktionär, podle vývoje indexu by se mohlo zdát, že jde hospodářství nahoru. Ve skutečnosti se ale vrací tam, kde bylo zhruba před rokem. V srpnu 2025 dosahoval ifo index 89 bodů.
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Lépe vidí budoucnost také němečtí ekonomové
V lepších barvách nevidí budoucnost jen podnikatelská sféra, ale i ekonomičtí výzkumníci. Podle dnes zveřejněné podzimní prognózy pěti předních německých hospodářských institutů jejich experti výrazně zlepšili svůj výhled. Německá ekonomika by podle nich měla v letošním roce přidat 1,3 procenta, zatímco jejich jarní prognóza počítala pouze s 0,6 procenty. V příštím roce by mělo německé hospodářství zvýšit svůj výkon o 1,1 místo původně očekávaných 0,9 procenta.
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VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.