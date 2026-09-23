Křetínský chce převzít celý Uniper. Pokud uspěje, čeká ho tvrdý střet
Daniel Křetínský rozehrál další obří energetickou partii v Německu. Jeho EPH podle Handelsblattu podal nezávaznou nabídku na převzetí celého Uniperu, firmy, kterou Berlín před čtyřmi lety zachraňoval za 13,5 miliardy eur. Český miliardář má vystupovat jako jediný kupec. Pokud uspěje, čeká ho ale tvrdý střet se zaměstnanci, kteří už předem mluví o „nepřátelském převzetí“.
Energetický a průmyslový holding miliardáře Daniela Křetínského podal nezávaznou nabídku na převzetí německého energetického gigantu Uniper. S odvoláním na své zdroje o tom informoval německý deník Handelsblatt. Nabídka se podle něj týká celého koncernu a EPH v transakci vystupuje jako jediný kupec. Lhůta pro podání nabídek, kterou stanovila německá vláda společně s poradci z bank JPMorgan a UBS, skončila v pondělí.
O Uniper se podle Handelsblattu zajímala řada investorů i strategických kupců. Firma zároveň dál připravuje možnost návratu na burzu.
Český miliardář Daniel Křetínský je jedním z uchazečů, které německá vláda oslovila ohledně zájmu o převzetí německé státní energetické firmy Uniper. Uvádějí to zdroje, na které se dnes odvolává agentura Reuters. Ve firmě, kterou musel Berlín v roce 2022 za evropské energetické krize zestátnit, má německá vláda podíl 99,12 procenta. Vláda zvažuje různé možnosti - od částečného až po úplný prodej podílu, tvrdí zdroje. Mluvčí německého ministerstva financí se ke zprávě Reuters odmítla vyjádřit, komentovat ji nechtěl ani mluvčí Křetínského skupiny EPH Daniel Častvaj.
Němci oslovili Křetínského. Je jedním z uchazečů o převzetí energetické firmy Uniper
Zprávy z firem
Český miliardář Daniel Křetínský je jedním z uchazečů, které německá vláda oslovila ohledně zájmu o převzetí německé státní energetické firmy Uniper. Uvádějí to zdroje, na které se dnes odvolává agentura Reuters. Ve firmě, kterou musel Berlín v roce 2022 za evropské energetické krize zestátnit, má německá vláda podíl 99,12 procenta. Vláda zvažuje různé možnosti - od částečného až po úplný prodej podílu, tvrdí zdroje. Mluvčí německého ministerstva financí se ke zprávě Reuters odmítla vyjádřit, komentovat ji nechtěl ani mluvčí Křetínského skupiny EPH Daniel Častvaj.
Berlín ho zachraňoval za stovky miliard
Uniper patří k nejcitlivějším aktivům, kterých se německá vláda v příštích letech musí zbavit. Do existenčních problémů se dostal v roce 2022 po přerušení dodávek ruského plynu do Německa v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu.
Berlín tehdy firmu fakticky zestátnil. Stabilizační balíček vyšel německý stát na 13,5 miliardy eur, tedy v současném přepočtu zhruba 329 miliard korun. Německá vláda dnes vlastní 99,12 procenta Uniperu.
Záchrana ale měla podmínku. Německo se Evropské unii zavázalo, že do roku 2028 svůj podíl sníží na 25 procent. Proces prodeje většiny akcií proto vláda odstartovala letos v květnu.
Bez norského plynu se Evropa zatím neobejde. Bez norské inspirace možná také ne. Země, která vydělává na těžbě ropy a plynu, zároveň ukazuje, jak se dá dlouhodobě stavět energetika méně závislá na fosilních zdrojích.
Norsko je pro Evropu čím dál důležitější. Zůstává „čerpací stanicí“, ale také inspiruje moderní energetikou
Zprávy z firem
Bez norského plynu se Evropa zatím neobejde. Bez norské inspirace možná také ne. Země, která vydělává na těžbě ropy a plynu, zároveň ukazuje, jak se dá dlouhodobě stavět energetika méně závislá na fosilních zdrojích.
Zaměstnanci už Křetínskému vzkazují: čekejte odpor
Pokud Křetínský se svou nabídkou uspěje, nemusí mít vyhráno. Proti prodeji strategickému investorovi se ostře staví zaměstnanci.
Závodní rada už v rané fázi procesu signalizovala, že by takovou transakci vnímala jako nepřátelské převzetí. Šéf celopodnikové závodní rady Martin Geilhorn dříve Handelsblattu řekl, že vláda by v případě prodeje strategickému investorovi narazila na „vehementní odpor“.
Uniper je součástí německé kritické infrastruktury a patří k nejvýznamnějším dovozcům plynu v zemi. Zásobuje přibližně 500 průmyslových podniků a stejný počet podniků místních samospráv. Provozuje také zásobníky plynu a zaměstnává zhruba 7200 lidí.
Křetínský už v Německu nakupoval
EPH by na německý energetický trh nevstupoval jako nováček. Křetínského společnosti jsou v zemi dlouhodobě aktivní a loni EP Energy Transition ze skupiny EP Group plně ovládla německou energetickou společnost LEAG.
O možném zájmu EPH o Uniper se navíc spekulovalo už na jaře, kdy Německo proces prodeje svého podílu zahájilo. Uniper mezitím finančně výrazně ozdravil. Po několika letech chce znovu obnovit výplatu dividend a jeho hospodaření je výrazně stabilnější než v době energetické krize. Pokud by Křetínský skutečně celý podnik převzal, šlo by o jeden z jeho nejvýraznějších obchodů na německém trhu.
Globální ropný trh se podle šéfa TotalEnergies Patricka Pouyanného neobvykle rozdělil. Zatímco cena samotné ropy zůstává pod úrovněmi z počátku války, rafinované produkty jako nafta výrazně zdražují kvůli drahé přepravě přes Hormuzský průliv a výpadkům ruských rafinerií. „Evropští spotřebitelé budou trpět,“ varuje Pouyanné.
„Evropští spotřebitelé budou trpět.“ TotalEnergies, v níž má podíl Křetínský, varuje před drahými palivy
Money
Globální ropný trh se podle šéfa TotalEnergies Patricka Pouyanného neobvykle rozdělil. Zatímco cena samotné ropy zůstává pod úrovněmi z počátku války, rafinované produkty jako nafta výrazně zdražují kvůli drahé přepravě přes Hormuzský průliv a výpadkům ruských rafinerií. „Evropští spotřebitelé budou trpět,“ varuje Pouyanné.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.