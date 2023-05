Projekt největší jaderné elektrárny v USA je před dokončením. Sedm let po plánovaném termínu

Projekt americké jaderné elektrárny Vogtle je blízko dokončení. Dva nové reaktory s rozpočtem více než 16 miliard dolarů (347,8 miliardy korun) mají sedm let zpoždění, jeden z nich však již vyrábí elektřinu a druhý je v konečné fázi testování. Po jejich uvedení do provozu se Vogtle stane největším producentem elektřiny v USA, který vyrobí energii schopnou rozsvítit jeden milion domácností a podniků a tato elektřina bude bez emisí, upozornila agentura Bloomberg.

Reklama

Elektrárna Vogtle se nachází v Georgii a jejím provozovatelem je firma Southern Co. Dva nové rektory, každý o výkonu 1,1 gigawattu, se připojí ke dvěma reaktorům, které jsou v provozu již od 80. let minulého století. Až budou všechny čtyři reaktory v plném provozu, stane se Vogtle největší jadernou elektrárnou v USA.

Nové reaktory Vogtle se stavěly v době, kdy se většina světa tomuto zdroji energie vyhýbala kvůli havárii v japonské Fukušimě v roce 2011. Za dobu jejich výstavby bylo v USA odstavena více než desítka reaktorů, mimo jiné i proto, že se dávala přednost levnějšímu zemnímu plynu a obnovitelným zdrojům, jako větrným a solárním elektrárnám. V poslední době se ale názor na jadernou energii začal měnit kvůli hledání bezemisních zdrojů energie.

Karel Havlíček: Energetické firmy zlobovaly vládu, proto mají Češi nejdražší plyn i elektřinu Leaders Bereme vládním stranám voliče, protože vůbec nezvládají svou agendu, říká stínový premiér Karel Havlíček z ANO. Předvolební průzkumy jeho slova potvrzují, ANO se pohybuje kolem třiceti procent. Babišovo hnutí nyní změnilo rétoriku a začalo se řadit mezi takzvaně liberálně konzervativní strany. Co tento přemet na politické mapě znamená? Především fakt, že Babiš a jeho nejbližší cítí šanci sebrat voliče současné pětikoalici. A nyní na tom začínají intenzivně pracovat. Dalibor Martínek Přečíst článek

Jaderná renesance

V době, kdy se projekt nových reaktorů Vogtle připravoval, drtivá většina odborníků z oboru prohlašovala, že je to pravděpodobně poslední velký jaderný projekt v USA. Nyní však upozorňují, že by jaderná energie mohla zažít renesanci díky závazku některých zemí na nulové emise oxidu uhličitého. Navíc reaktory jsou nyní schopné vyrábět mnohem déle, dokonce se zvažuje, zda by nemohly vyrábět elektřinu až 100 let. Výstavbě elektráren v USA bránila skutečnost, že se mělo za to, že jsou příliš drahé a časově náročné, než aby se vyplatily.

Výsměch Německu. Už i Japonci zvažují další stavbu jaderných elektráren Money Byla to právě havárie ve Fukušimě, která vedla Německo k plánu na postupné uzavření jaderné energetiky. Nyní se Japonci rozhodli sestavit plán na opětovné spuštění svých jaderných elektráren, a dokonce na výstavbu nových reaktorů. ČTK Přečíst článek

Výzkumná společnosti Breakthrough Institute odhaduje, že energetické společnosti mohou v příštích 35 letech postavit až pět reaktorů velikosti Vogtle. V současnosti však žádná firma v USA nic srovnatelného neplánuje, i když mimo USA je o výstavbu nových velkých jaderných komplexů zájem.

Kvůli vysokým nákladům u velkých elektráren se firmy z jaderného průmyslu snaží přijít s novými reaktory menší konstrukce, aby výstavba byla rychlejší a levnější. Nové projekty mohou mít výkon od jednoho do 300 megawattů, když v současnosti je obvyklý výkon kolem jednoho gigawattu.

Německo dává sbohem jádru, může to nakonec zdražit elektřinu i v Česku Politika Německo v neděli po více než 60 letech výroby elektřiny z jádra vypíná své poslední jaderné elektrárny. V deset hodin dopoledne začne postupně vypínat elektrárnu Isar-2 u Mnichova. O zhruba 45 minut později bude tento zdroj automaticky odpojen ze sítě, až jeho výroba klesne na 30 procent instalovaného výkonu. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Rusko způsobilo, že jaderná energetika vstává z mrtvých Money Z nukleární energetiky se stává investiční megatrend. Nejen v Evropě, ale po celém světě se chystá řada jaderných projektů. Do boomu se dá investovat. Tereza Zavadilová Přečíst článek