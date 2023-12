Lyžařská sezóna startuje. Skiareály hlásí nejlepší podmínky za poslední roky

Horská střediska v Česku a na Moravě zahajují tento víkend lyžařskou sezonu. „Na začátek sezony to vypadá nádherně. Je tady hromada přírodního sněhu,“ uvedl k začátku sezony vlekař Jiří Hartl z Pece pod Sněžkou.

Počasí zimním horským sportům nebývale přeje. Přírodní sníh a mrazy umožňují brzké otevření středisek. Ubytovací kapacity na horách se proto rychle plní, vyplatí se včas plánovat vánoční prázdniny a zároveň nakupovat skipasy online, protože je to levnější. Lze to již například ve Špindlerově Mlýně, na Ještědu, v Monínci, či nově v Rokytnici nad Jizerou. Zde mohou lyžaři využít online systému společnosti TMR.

Na horách v minulých dnech napadlo několik desítek centimetrů přírodního sněhu. Ve výše položených horských střediscích v Krkonoších nebo Krušných horách leží okolo 60 centimetrů přírodního sněhu. Přívaly sněhu tak přispěly i k posunutí startu lyžování ve Špindlerově Mlýně, kde se mělo oficiálně zahájit až příští víkend. Podle ředitele skiareálům Svatý Petr a Medvědín Reného Hroneše se bude na Medvědíně lyžovat nejen o víkendu. „Pokud současné sněhové podmínky vydrží, bude se na Medvědíně lyžovat i v týdnu. Skiareál Svatý Petr chystá slavnostní zahájení sezony na příští sobotu, kdy zahrají kapely Mydy, Tata Bojs a Monkey Business. Špindl letos také zahájí provoz dvou nových sjezdovek,“ vypočítává Hroneš.

Pro lyžaře se ve Špindlu otevřou i dvě nové sjezdovky, které letos zřídila společnost Melida, česká odnož globálního rekreačního gigantu TMR, který ovládá slovenský miliardář Igor Rattaj. Jedná se o 1,5 kilometru dlouhou Přehradní ve Svatém Petru a kilometrovou Lesní na Medvědíně.

Ideální sníh

Na Černé hoře začala první prosincový pátek ve velkém stylu. Na svahy vyrazily zhruba tři stovky lyžařů a snowboardistů. Ve stejný den se otevřela také půlkilometrová sjezdovka ve skiareálu Šerlišský Mlýn. V sobotu se kromě Špindlerova Mlýna přidá Malá Úpa a Říčky v Orlických horách.

„Ve skiareálech po celé republice padá přírodní sníh, který maluje do bíla i zimní krajinu a avizuje začínající lyžařskou sezónu. Mrazivé teploty a dostatek vody po nedávných deštích navíc umožňují intenzivní technické zasněžování. Příznivá je i předpověď počasí, která nejméně do 11.prosince hlásí teploty od -4 přes den až po -12 stupňů v noci a další sněžení v rozsahu několika desítek centimetrů. Takový příznivý začátek zimy tady už zkrátka dlouho nebyl,“ říká Kateřina Neumannová, prezidentka Asociace horských středisek (AHS). Letošní podmínky tak umožnily nejen brzké zahájení samotného lyžování, ale zejména přípravu velkého množství a délky sjezdových tratí pro blížící se vánoční prázdniny.

První střediska zahajují sezónu už teď, za týden se přidají další

Nejvíce nedočkaví lyžaři mohou už o prvním prosincovém víkendu přijet do dalších otevřených středisek – vedle skiareálu Monínec, který funguje již od poloviny listopadu, zahájí od víkendu 2. až 3.12. lyžařskou sezónu dalších osm areálů. Již od pátku to je Černá hora v Janských Lázních a od soboty se přidají i Špindlerův Mlýn, Malá Úpa, Ještěd, Dolní Morava, Říčky v Orlických Horách, Karlov a Branná v Jeseníkách a Novako na Božím Daru. Lyžovat se bude za speciální zaváděcí ceny.

Od následujícího pátku se rozjedou další skiareály – například Klínovec, Lipno, nebo Špičák na Šumavě. Nejaktuálnější informace o provozu středisek, momentálních podmínkách, otevřených sjezdovkách, aktivitách i cenách skipasů jsou po celou zimní sezónu k dispozici na portálu holidayinfo.cz.

Ceny skipasů v ČR jsou letos výrazně nižší než v zahraničí

„Dobrá zpráva je, že ceny skipasů v této sezóně v Česku zůstávají v zásadě stejné nebo velmi podobné loňským. Dvě třetiny horských středisek v ČR udržely loňské ceny, zbytek areálů pohnul cenami v řádu jednotek procent. České skiareály drží ceny prakticky na stejné úrovni jako loni a protože chtějí, aby lidi dál jezdili na české hory, berou aktuální růst nákladů raději na sebe,“ vysvětluje Libor Knot, ředitel AHS.

Krkonoše získají miliardové investice. Známá střediska se výrazně změní Zprávy z firem Lyžařské areály ve Špindlerově Mlýně mohou do nastávající sezóny nabídnout dvě nové sjezdovky, a společnost Melida, spadající do impéria TMR miliardáře Igora Rattaje, hodlá v centru dál investovat. Další výrazné inovace čekají s novým majitelem i areál v Rokytnici nad Jizerou, který před měsícem koupil další miliardář, Marcel Soural, zakladatel developerské společnosti Trigema. Každá z obou plánovaných horských investic se pohybuje okolo miliardy korun. Michal Nosek Přečíst článek

Jinak je tomu ale v Alpách, kde ceny meziročně vzrostly o zhruba deset procent, takže jsou o třetinu a někde až o polovinu vyšší než v Česku. „Podnikáme i Rakousku, známe tamní trh a víme kolik tam co stojí. Náklady rakouských středisek na vlastní podnikání jsou v řadě směrů nižší než v Čechách. Například zatím v cenách energií, ale mantra, že týden lyžování v Alpách vyjde výrazně levněji, než v Krkonoších není pravda. Leda, že byste se ubytovali třicet kilometrů od areálu s kartonem plzní a potravinami nakoupenými doma ve slevách. To ale není typ pobytu a lyžování, který nabízíme ve Špindlu. Navíc nabízíme skipasy s dynamickými cenami, které umožňují najít levnější dny. Je to ale třeba naplánovat. Je to stejné jako s letenkami. Přímo na letišti jsou mnohem dražší, než když se koupí s předstihem,“ srovnává Hroneš

Letošní rok potvrzuje rostoucí trend v oblibě online nákupu skipasů v rámci předprodeje. Někde jsou předprodejové ceny o třetinu a více výhodnější, takže lyžaři ušetří nemalé peníze. Například letošní cena online předprodeje pro Špindlerův Mlýn startuje na částce 640 korun za celodenní skipas. Přes e-shopy jednotlivých středisek lze ovšem pořídit nejen skipasy, ale i pohodlnou objednávku dalších služeb, jako jsou lyžařské školy nebo půjčovny, přičemž mnohé z nich nabízejí předsezónní cenové akce.