Prezidentem kolínské Toyoty bude od června jako první Čech Robert Kiml

Novým prezidentem kolínské automobilky Toyota Motor Manufacturing Czech Republic bude od června Robert Kiml, dosavadní viceprezident pro výrobu. Stane se prvním Čechem ve funkci prezidenta kolínské automobilky.

„Současný prezident, pan Koreatsu Aoki, bude nově zastávat pozici výkonného poradce vrcholového managementu v kolínském závodě. Robert Kiml, který je v současné době viceprezidentem pro výrobu, bude od 1. června nově jmenován prezidentem Toyota Motor Manufacturing Czech Republic s.r.o. Zároveň bude nadále zastávat i pozici viceprezidenta pro výrobu," uvedl mluvčí automobilky Tomáš Paroubek.

Čtyřiašedesátiletý Aoki vedl kolínský závod od roku 2017. Do koncernu Toyota nastoupil v roce 1983 do oddělení lidských zdrojů. Působil například ve Velké Británii, Spojených státech a ve Francii.

Kiml působí v kolínské Toyotě od začátku výroby první generace vozů, zastával různé vedoucí pozice. „Řídil provoz Lakovny, oddělení kvality nebo projekt zahájení výroby druhé generace kolínských modelů v roce 2014. Ve své kariéře působil i ve vedení sesterského závodu Toyoty v Polsku,” uvedla automobilka. Je viceprezidentem Sdružení automobilového průmyslu České republiky.

Společnost Toyota Motor Europe zároveň oznámila i další organizační změny v Evropě.

Kolínská automobilka vyrábí dva modely aut se spalovacími motory, a to Aygo X a Yaris, druhý z modelů rovněž v hybridní verzi. Loni vyrobila přes 192 000 vozů, v Kolíně zaměstnává přes 3500 lidí v třísměnném provozu.

