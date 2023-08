Kolínská Toyota letos podruhé kvůli nedostatku dílů zastaví výrobu

Automobilka Toyota Motor Manufacturing Czech Republic v Kolíně od úterý zastaví letos podruhé výrobu kvůli nedostatku komponentů. Chybí jí díly, které automobilce dodává společnost Novares CZ Zebrak. Její výrobní a skladovací prostory v Žebráku na Berounsku zničil minulý týden rozsáhlý požár.

Většina zaměstnanců Toyoty v úterý do práce přijde, budou ale vykonávat jiné činnosti. Zatím není jasné, kdy se výroba znovu obnoví, řekl mluvčí automobilky Tomáš Paroubek.

„Po hromadné dovolené jsme v neděli večer obnovili výrobu dle plánu, ale zítra už z linek auta nesjedou," řekl Paroubek. Jak dlouho odstávka potrvá, zatím není jasné. „Informace se mění velmi rychle, záleží na dodavateli," doplnil mluvčí. Většina zaměstnanců podle Paroubka do práce přijde, budou ale vykonávat jiné činnosti.

Letos zastavuje automobilka výrobu neplánovaně podruhé. Kvůli nedostatku dílů nesjížděla z linek auta v únoru a částečně v březnu. Podle odhadů nevyrobila společnost kvůli omezením zhruba 25 tisíc aut.

