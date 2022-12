Přepravce zahrnulo tradiční, násobné množství balíků. Nápor ještě přijde

Počty přepravovaných balíků se na přelomu listopadu a prosince u kurýrních firem zvýšily o 50 až 100 procent. Vrchol sezony očekávají v následujících dvou pondělcích. Internetové obchody v současnosti mají až trojnásobné tržby proti zbytku roku. Vyplývá to z informací přepravních firem.

"V předvánočním období se počet zásilek ve srovnání s běžnou částí roku navyšuje až trojnásobně. Tento vývoj vidíme i v letošním roce. Největší poptávka standardně přichází s Black Friday a drží se až do poloviny prosince. Během letošního Black Friday o minulém víkendu jsme zpracovali vice než 1,4 milionu zásilek, meziročně jde o 13,5 procentní nárůst," řekl mluvčí Zásilkovny Kamil Chalupa.

Rostoucí počet balíků z internetových obchodů je podle generálního ředitele DPD Miloše Malaníka spíš překvapivý, protože již během roku bylo patrné, že lidé začínají kvůli inflaci a drahým energiím šetřit. Dobrým příkladem je podle něj snížený zájem o zimní pneumatiky, kterých firma loni přepravovala více. "I přes letošní teplejší říjen se domníváme, že řidiči šetří a nákupy buď odložili, nebo používají starší pneumatiky," dodal.

Internet podle analytika srovnávače Heureka Michala Buzka čekají z pohledu objednávek i útrat nejsilnější dva týdny v roce. "První a druhé prosincové pondělí se v loňském roce vyrovnalo prodejům během listopadového pátku Black Friday. Očekáváme proto, že i letos pondělí 5. a 12 prosince budou opět rekordní,“ řekl .

"Loni bylo z pohledu přepravených zásilek nejsilnější druhé prosincové pondělí, a tento den jako jeden z vrcholů sezony očekáváme i letos,“ dodal výkonný ředitel Balíkobotu Martin Šauer. Podle dat Balíkobotu se v listopadu v Praze proti září prodloužila doba doručení o 16 procent a podobně jsou na tom další velká města, jako je Brno, Plzeň, Ostrava a Olomouc.

Dopravci se na Vánoce většinou připravují zvyšováním kapacit. Například PPL letos přijala ke svým 2000 zaměstnancům dalších 1000 brigádníků. V sezoně doručuje i několik set tisíc zásilek denně a proto má v nejvytíženější dny nasazeno až o 60 procent více aut. Česká pošta letos otevřela nový velký přepravní uzel v Ostravě Mošnově. Aby dárky pod stromeček dorazily včas, stanovila rozhodný den na 21. prosince. Pokud do tohoto data obdrží všechny druhy balíkových zásilek do přepravy, zaručuje jejich dodání do Štědrého dne.

Tržby e-shopů během slevových akcí Black Friday a Cyber Monday stouply i více než o dvojnásobek v porovnání s průměrnými tržbami v letošním roce. Podle ředitele Shopsysu Matěje Kapošváryho tržby byly zhruba srovnatelné s těmi loňskými, tedy na úrovni sedmi miliard korun. Meziroční propady prodejů zaznamenané v posledních čtvrtletích budou pokračovat a poslední kvartál tohoto roku může mít zhruba podobný výsledek jako v roce minulém, dodal.

