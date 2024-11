Každý osmý Čech stráví Štědrý den v práci, říká průzkum. Příliš jim to nevadí

Sledování pohádek, poslech koled nebo obyčejné lenošení. Tak si Češi podle nejnovějšího průzkumu představují trávení Štědrého dne. Ne každému se to však poštěstí. Celých třináct procent totiž musí 24. prosince do práce.

Podle nejnovějšího průzkumu pro společnost Penny, který se uskutečnil v minulých dnech, vyrazí 24. prosince do práce každý osmý Čech. Na šest procent respondentů čeká celodenní směna, o procento více pak v práci stráví alespoň část dne. Dalších 13 procent pracovníků by do zaměstnání běžně muselo, rozhodli se však práci předejít čerpáním dovolené nebo dokonce neplaceným volnem.

Zaměstnanci, kteří na Štědrý den obléknou pracovní oděv, se dělí do tří odlišných táborů. Zatímco téměř třetina z nich bere Vánoce jako běžný den a práce je nijak netrápí, stejnému procentu pracovní povinnost vyloženě vadí. Největší skupina respondentů je pak s prací smířená, nicméně raději by dala přednost času strávenému s rodinou.

Řetězec dá lidem volno

Zákon o prodejní době uvádí, že obchody mohou mít na Štědrý den otevřeno do poledne. Rozhodnutí o provozu je však na jednotlivých firmách a majitelích. Proto je dobré se ujistit o otevírací době daného obchodu, například na webových stránkách.

„Jsme přesvědčeni, že Vánoce patří domů. Na Štědrý den proto chceme našim kolegům věnovat to nejcennější – možnost strávit čas se svými blízkými. Dnešní doba přeje neustálému tlaku na výkon, často na úkor fyzického i psychického zdraví. Na Štědrý den proto obchody Penny zůstanou zavřené. Rodina a sounáležitost jsou v tuto dobu přednější než tržby,“ říká Michal Batelka, vedoucí oddělení lidských zdrojů.

Průzkum ukázal, že s prací na Štědrý den se nedokáže smířit dvojnásobek žen v porovnání s muži. Právě ženy přitom tvoří většinu zaměstnanců prodejen Penny. „Jsme rádi, že jim můžeme ulevit a poděkovat tak za celoroční úsilí,“ doplňuje Batelka. Výrazné rozdíly jsou i mezi generacemi, proti štědrodenní směně se vyhraňuje jen pětina lidí do 26 let, ale dvojnásobné množství těch nad 54 let.

