PRE vyplatí na dividendách 1,7 miliardy, stejně jako loni

Společnost Pražská energetika (PRE) vyplatí letos svým akcionářům dividendu 439,96 koruny za akcii, tedy na stejné úrovni jako loni i předloni. Firma tak mezi vlastníky rozdělí zhruba 1,7 miliardy korun. Rozhodla o tom páteční valná hromada společnosti. Akcionáři udělali také několik změn ve správních orgánech firmy, novými členy dozorčí rady se staly Claudia Tillmanová, Nadine Falková a Tereza Nislerová. Post předsedy dozorčí rady pak obhájil Jan Chabr (TOP 09).

Reklama

Energetické skupině PRE loni podle konsolidované účetní závěrky klesl čistý zisk meziročně o 217 milionů korun na 3,12 miliardy korun. Výnosy naopak stouply o 26,5 procenta na téměř 48,2 miliardy korun.

Energetický sektor loni v Česku podle předsedy představenstva PRE Pavla Elise silně ovlivnila vládní regulace prostřednictvím maximálních možných cen elektřiny i plynu. „Tento zásah měl výrazný vliv na konkurenční prostředí v energetice a zároveň s sebou přinesl komplikovaný systém kompenzací pro obchodníky,“ uvedl Elis.

Statisícům Pražanů zlevní energie. PRE odtajnila ceník Zprávy z firem Boj o zákazníky se u dodavatelů energií vyostřuje. Ceny jdou hluboko pod vládní strop. Nejnověji pokles cen oznámila Pražská energetika. Průměrná domácnost podle ní ušetří za rok jednotky tisíc. ČTK Přečíst článek

Vývoj počasí, vysoké ceny dodávek energie a úsporná opatření vedly také k meziročnímu poklesu objemu dodávek. Distribuce elektřiny v Praze činila v uplynulém roce 5,87 terawatthodiny (TWh), což představuje meziroční pokles o 2,5 procenta. Zhruba o čtyři procenta pak klesly také dodávky elektřiny od společnosti na 6,12 TWh, mírně klesly i dodávky plynu.

Reklama

Navzdory tomu PRE uvedla, že loni navýšila svůj podíl na trhu s elektřinou na 10,36 procenta a z pohledu objemu dodávek elektřiny se tím stala druhým největším dodavatelem v Česku za polostátním ČEZ. Podle Elise se také zvýšil počet odběrných míst, do kterých PRE dodávala elektřinu nebo plyn. „Koncem roku jsme dodávali energii do více než 800 tisíc odběrných míst,“ dodal Elis.

PRE loni navýšila investice oproti roku 2022 - o 11 procent na téměř 2,5 miliardy korun. Velká část peněz mířila do obnovy a rozvoje distribuční sítě, dále do rozšíření dobíjecí infrastruktury pro elektromobilitu a do výstavby nových obnovitelných zdrojů.

Mezi základní aktivity skupiny PRE patří prodej, obchodování a distribuce elektřiny. Přes 58 procent společnosti vlastní Pražská energetika Holding, jehož majoritním vlastníkem je město Praha. Dalším významným akcionářem je německá EnBW Energie Baden-Württemberg, která má 41,4 procenta. Prostřednictvím dceřiné společnosti PREdistribuce provozuje distribuční síť.

Energetická krize nakopla Křetínského byznys. EPH navýšil provozní zisk na 101 miliard Zprávy z firem Energetický a průmyslový holding (EPH) podnikatele Daniela Křetínského má za sebou velmi slušný rok. Loni skupina zdvojnásobila tržby i provozní zisk. Pomohla ji situace na energetickém trhu. ČTK Přečíst článek

ČEZ navrhuje dividendu 52 korun na akcii. Stát by mohl žádat až dvojnásobek Názory ČEZ navrhuje dividendu za loňský rok ve výši 52 korun na akcii. Druhý nejvyšší zisk za deset let i přes mimořádnou daň a odvody stále umožňuje i podle samotného ČEZ vyplácet dividendu právě v takové výši. To by byla druhá nejvyšší úroveň dividendy rovněž za uplynulých deset let. Lukáš Kovanda Přečíst článek