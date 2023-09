Ošetřovné i pro OSVČ. Právníci představují chystané legislativní novinky

Poslední zářijový díl Práva k Ranní Kávě je poněkud atypickým. Výjimečně není jeho součástí rozhovor moderátora Martina Frolíka s hostem, ale pouze představení posledních novinek ze světa legislativy i judikatury Kristýnou Faltýnkovou.

Kristýna Faltýnková příkladem shrne, co má přinést další významnější novela občanského zákoníku, tentokráte dopadající zejména na úpravu tzv. nesporných rozvodů, problematiku fyzického trestání dětí a předběžné úpravy poměrů dítěte. Dále rozebere novelu zákona o České televizi a Českém rozhlasu nebo novelu zákona o nemocenském pojištění, jež by měla mimo jiné zavést ošetřovné i pro OSVČ či „dohodáře“, přispět k elektronizaci u dávek nemocenského pojištění, nebo zavést další dílčí úpravy dlouhodobého ošetřovného a peněžité pomoci v mateřství.

Rozebere také přelomový rozsudek, kterým Nejvyšší soud otevřel dveře k náhradě škody vzniklé v důsledku krizových opatření v době covidu, která byla přijata v režimu krizového zákona. Představí také dva nálezy Ústavního soudu, a sice první týkající se otázky nutnosti explicitního vyjádření dovolacích důvodů v dovolání. A druhý, který se týká zjišťování názoru nezletilého v řízení o změně péče o něj.

Pozornosti právničky neunikl ani rozsudek Nejvyššího soudu aplikující tzv. princip omezené důvěry v dopravě, nebo dva rozsudky Nejvyššího správního soudu. Jeden k běhu lhůty pro napadení opatření obecné povahy. A druhý shrnující judikaturu Nevyššího správního soudu ohledně odmítání poskytování informací v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím.

Aktuální epizodu podcastu Právo k Ranní Kávě, který vzniká ve spolupráci s právní kanceláří PRK Partners si můžete pustit v úvodu článku nebo na vaší oblíbené podcastové platformě. Jsme na Spotify, Google Podcasts nebo Apple Podcasts.

