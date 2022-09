PPF zavírá bankovní byznys v Rusku. Koupil ho miliardář Tyryškin

PPF pod vedením Jiřího Šmejce výrazně mění byznysovou strukturu. Chce se více soustředit na evropské trhy.

Investiční skupina PPF a její společnost Home Credit dokončily prodej svého zbývajícího podílu 49,5 procenta v ruské Home Credit & Finance Bank (HCFB) včetně některých dceřiných společností. Znamená to odchod PPF a Skupiny Home Credit z ruského bankovního trhu. Plnou vlastnickou kontrolu nad HCFB převzala skupina individuálních investorů. PPF to oznámila v tiskové zprávě.

PPF a Home Credit již v předchozích měsících prodaly novým akcionářům 50,5 procenta HCFB a ti nad řízením banky převzali plnou manažerskou kontrolu. V čele ruských investorů podle dřívějších informací PPF stojí finančník Ivan Tyryškin, který spoluzakládal ruskou SPB burzu a investoval do řady místních významných fintech firem.

„Transakce je v souladu s regulatorními podmínkami platnými v Ruské federaci a proběhla řádným způsobem tak, aby byla zajištěna kontinuita pro zaměstnance i klienty banky HCFB, která stabilně vykazuje dobré ekonomické výsledky,“ uvedl mluvčí PPF Leoš Rousek.

PPF podniká v 25 zemích světa

Investiční skupina PPF podniká ve 25 zemích. Investuje do řady odvětví, od finančních služeb přes telekomunikace, média, biotechnologie, nemovitosti až po strojírenství. Skupina působí v Evropě, Asii a Severní Americe, vlastní aktiva ve výši 42,2 miliardy eur a zaměstnává celosvětově 78 tisíc lidí. Do skupiny patří vedle Home Creditu nemovitostní skupina PPF Real Estate Holding, Air Bank, telekomunikační firmy CETIN a O2, mediální společnost Central European Media Enterprises (CME), strojírenská firma Škoda Transportation nebo provozovatel mýta v ČR CzechToll.

Home Credit, založený v roce 1997, je globálním poskytovatelem v oblasti spotřebitelského financování, který působí v devíti zemích střední a východní Evropy, Společenství nezávislých států a jihovýchodní Asie, a také v Indii a Číně.

