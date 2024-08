Pozor na podvod. Ministerstvo varuje před zájezdy z webu dovolenkaprimori.eu

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) varuje před aktivitami společnosti expert agency, která prodává zájezdy na webu ve slovenštině dovolenkaprimori.eu. Firma nemá oprávnění k provozování cestovní kanceláře ani pojištění proti úpadku a prokazuje se padělanými dokumenty, sdělilo dnes v tiskové zprávě ministerstvo ČTK. Na podvod podle MMR upozornil jeden z klientů, ministerstvo informace předá policii. Je to druhý podobný případ v letošním roce, dodalo.

Firma expert agency má sídlo v Praze, na webu nabízí zájezdy mimo jiné do Dominikánské republiky, Dubaje, na řecké ostrovy nebo do Turecka. „Internetové stránky, na kterých společnost expert agency s.r.o. nabízí své zájezdy, jsou ve slovenském jazyce, a můžeme se proto domnívat, že cílem podvodu jsou především občané Slovenské republiky. Varujeme před nákupem jakéhokoliv zájezdu na výše uvedených stránkách. Uvedená zjištění předáme orgánům činným v trestním řízení,“ uvedlo MMR.

Společnost expert agency podle MMR pro zdání větší důvěryhodnosti na vyžádání zasílá klientům pojistku, která domněle prokazuje sjednané pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře. Smlouva, kterou se společnost prokazuje, je ale uzavřená s jinou českou cestovní kanceláří, která s expert agency nijak nespolupracuje, uvedlo MMR s odkazem na zástupce pojišťovny.

Žádné oprávnění k provozu

V březnu MMR varovalo před údajnou cestovní kanceláří MNG, která také neměla oprávnění k provozu a zajištění proti úpadku prokazovala pozměněnou smlouvou jiné cestovní kanceláře. Podobné bylo také to, že web s nabídkou zájezdů byl ve slovenštině. Také tato zjištění tehdy MMR předalo policii.

MMR zopakovalo své doporučení, aby si lidé před výběrem dovolené na jeho webu ověřili, že cestovní kancelář, od které zájezd kupují, má sjednané povinné pojištění proti úpadku. „Cestovní kancelář pořádající zájezd by rovněž doklad o sjednaném pojištění proti úpadku měla mít na svých webových stránkách. Jestliže klient kupuje zájezd od cestovní agentury, i ta by mu měla na požádání předložit doklad, že pořádající CK, pro kterou prodej zájezdu zprostředkovává, má platnou pojistku proti úpadku,“ uvedlo MMR.

Ze seznamu na webu MMR vyplývá, že v Česku nyní legálně působí víc než 600 cestovních kanceláří. Do úpadku se v minulém týdnu dostala cestovní kancelář Fly Dovolená. V zahraničí měla tou dobou asi stovku klientů, dalších zhruba 1100 lidí mělo zájezd koupený. Pojištěná proti úpadku byla firma u pojišťovny Colonnade.

