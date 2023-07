Poptávka po kritických kovech roste, objem trhu loni činil téměř 7 bilionů

Obrat k čistým energiím zvyšuje poptávku po kritických kovech, uvedla ve své nové zprávě Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Trh s kobaltem, niklem, lithiem a mědí, které jsou zásadní pro výrobu elektromobilů, větrných turbín, solárních článků a dalších klíčových technologií pro energetickou transformaci, se za posledních pět let zdvojnásobil.

Podle zprávy se investice do rozvoje v oblasti kritických nerostných surovin v roce 2022 zvýšily o 30 procent po růstu o 20 procent v roce 2021. Mezi nerosty zaznamenalo největší nárůst investic lithium, a to až o 50 procent, následované mědí a niklem. Podle IEA činil objem trhu s kritickými nerosty loni 320 miliard amerických dolarů, tedy zhruba 6,9 bilionu korun, a měl by dále růst, čímž se stále více posouvá do centra pozornosti globálního těžebního průmyslu.

„V této klíčové fázi světového přechodu na čistou energii jsme povzbuzeni rychlým růstem trhu s kritickými minerály, které jsou životně důležité pro dosažení globálních energetických a klimatických cílů," uvedl výkonný ředitel IEA Fatih Birol. „Nicméně hlavní výzvy přetrvávají. Je třeba udělat mnohem více, aby byly kritické dodavatelské řetězce nerostů bezpečné a udržitelné," dodal.

Pokud by se zrealizovaly všechny projekty ohledně kritických nerostů plánované po celém světě, tak by podle analýzy IEA dodávky mohly být dostatečné ke splnění národních klimatických závazků oznámených vládami. Riziko zpoždění projektů a překážek by však přetrvávalo. Navíc ve scénáři, který omezuje globální oteplování na 1,5 stupně, by do roku 2030 bylo potřeba více projektů.

IEA kritizuje nedostatek konkurence na trhu – mnoho oznámení o nových projektech přichází od společností, které už trhu dominují. Od roku 2019 tři největší producenti kritických nerostů buď zůstali na stejné úrovni, nebo svůj podíl nadále zvyšovali, zejména u niklu a kobaltu.