Polští autodopravci blokují hraniční přechody s Ukrajinou. Bouří se proti boomu konkurence z Východu

Polští autodopravci zahájili blokádu tří hlavních hraničních přechodů s Ukrajinou. Žádají, aby polské úřady znovu zavedly povinná povolení pro autodopravce z Ukrajiny a jejich počty omezily na stav před ruskou invazí. Ukrajinský velvyslanec v Polsku vyzval demonstrující, aby blokádu ukončili. Dopravci si stěžují i na to, že společnosti z Ruska nebo Běloruska zakládají v Polsku firmy. Mezi jejich požadavky patří také zákaz činnosti dopravních společností s kapitálem v zemích mimo Evropskou unii.

Zablokované jsou příjezdové cesty k terminálům pro nákladní automobily, popsal server Business Insider. Protestující přes přechody hodlají podle internetového portálu rozhlasové stanice RMF FM pouštět osobní auta, autobusy a nákladní auta převážející živá zvířata a humanitární nebo vojenskou pomoc pro zemi bránící se ruské agresi. U každého přechodu plánovali polští autodopravci zaparkovat 20 až 50 nákladních vozů.

„Dnes lze jen těžko mluvit o polské přepravě na Ukrajinu a z ní, protože jsme o ten trh zcela přišli kvůli ukrajinským dopravcům, kteří od začátku ruské invaze několikanásobně zvětšili počet převozů,” řekl předseda Polského svazu zaměstnavatelů v dopravě a logistice Maciej Wroński. „Protestujeme kvůli narušením v silniční dopravě pro polské dopravce... způsobené nekontrolovaným přílivem běloruských, ruských a ukrajinských společností,” řekl agentuře Reuters Karol Rychlik, majitel dopravní společnosti a šéf sdružení řidičů kamionů, který protestoval poblíž přechodu Dorohusk-Jahodyn.

Protest až do ledna

Portál fakt.pl píše, že polští dopravci žádají hlavně to, aby byl obnoven systém vydávání povolení, která by ukrajinské firmy potřebovaly pro překročení hranice s Polskem. Úřady od toho upustily po ruském vpádu na Ukrajinu loni v únoru. Dříve Polsko vydávalo ukrajinských dopravním společnostem asi 200 000 takových povolení ročně. Požadují i změny v organizaci provozu na přechodech tak, aby například nákladní auta zaregistrovaná v EU měla vlastní pořadník. Organizátoři protestu tvrdí, že své požadavky poslali na ministerstvo infrastruktury, ale to jim dosud neodpovědělo.

Po zahájení ruské invaze na Ukrajinu Evropská unie podnikla kroky na podporu ukrajinské ekonomiky a na rok zrušila pro Ukrajince nutnost získání těchto povolení, píše Ukrajinska pravda s tím, že letos v létě EU toto pravidlo prodloužila do června 2024. Protest, který se týká hraničních přechodů Dohorusk-Jahodyn, Korczowa-Krakovec a Hrebenne-Rava-Ruska, je oficiálně nahlášený do 3. ledna příštího roku.

Jsme na tom jako zemědělci, argumentují řidiči

Ukrajinský velvyslanec v Polsku Vasyl Zvarych označil blokádu hraničních přechodů za „bolestivou ránu do zad Ukrajiny”, která se už přes 20 měsíců brání ruské vojenské agresi. „Vyzýváme k ukončení hraniční blokády,” napsal na síti X poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak. Podle agentury Ukrinform uvedl, že Polsko je klíčovým partnerem Ukrajiny v nákladní dopravě a problém blokování hranic jeho dopravci by měl být vyřešen při jednání. „Přes všechny ekonomické potíže bychom měli být klidní, vést jednání a vysvětlovat, že my také máme zájem na zkvalitnění trhu nákladní dopravy,” uvedl Podoljak.

Polsko-ukrajinské obchodní vztahy v posledních měsících zkomplikoval spor o dovoz ukrajinského obilí a dalších zemědělských produktů. Řidiči kamionů přirovnávají svou situaci k polským zemědělcům, kteří získali ústupky od vlády poté, co si stěžovali na záplavu levného ukrajinského obilí.

