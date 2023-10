Fico začal úřadovat. Chce omezit financování Ukrajiny. A tlačí na EU

Nová slovenská vláda Ukrajinu vojensky nepodpoří. A finanční podporu podmiňuje zárukami, že evropské peníze, včetně těch slovenských, nebudou zpronevěřeny. Na Facebooku to oznámil nový slovenský premiér Robert Fico. Předseda slovenské sněmovny Peter Pellegrini očekává, že zastavení vojenské pomoci Ukrajině ze strany nové vlády v Bratislavě se nedotkne komerčních zakázek.

„Ukrajina je jednou z nejzkorumpovanějších zemí světa a její brutální finanční podpora je podmíněna zárukami, že evropské peníze (včetně slovenských) nebudou zpronevěřovány a že část těchto zdrojů bude použit na obnovu slovenské infrastruktury v pohraničních oblastech v rekonstrukci Ukrajiny,“ napsal na Facebooku Fico.

Slovenský premiér už dříve prohlásil, že je proti jakékoli vojenské pomoci Kyjevu. V souvislosti s podporou napadené země hovoří o „brutální finanční podpoře Ukrajiny“.

Jak Fico na sociální síti informoval, v Bruselu byla ve čtvrtek v noci vážná diskuse o změně rozpočtu EU. Jednou z priorit přitom je, aby do roku 2027 šlo z financí Evropské unie 50 miliard eur (přes 1,2 bilionu korun) na pomoc Ukrajině. „Jsem připraven podpořit v následujících čtyřech letech navýšení našeho příspěvku do rozpočtu EU přibližně o 400 milionů eur navzdory tomu, že slovenské veřejné finance jsou devastované,“ zdůraznil slovenský premiér, když vystoupil před ostatními státníky.

Fico dodal, že nebude respektovat žádné škrty v unijních fondech určených na podporu zemědělství, ale ani v kohezních fondech. Zvýšený rozpočet EU by se podle něj měl použít na zvýšení konkurenceschopnosti EU a na boj proti nelegální migraci.

Na vyjádření Fica reagoval předseda slovenské sněmovny Peter Pellegrini. Ten očekává, že zastavení vojenské pomoci Ukrajině ze strany nové vlády v Bratislavě se nedotkne komerčních zakázek. „Jsem přesvědčen, že i vláda bude razit politiku, že když si někdo u našich firem objedná nějaké systémy a za ně zaplatí a následně je někde použije nebo dál prodá, tak to je podpora slovenského průmyslu. Já osobně se budu zasazovat o to, aby slovenské továrny, které vyrábějí i vojenský materiál, ve výrobě pokračovaly a produkty prodávaly za komerční ceny,“ uvedl Pellegrini, který je ve tříčlenné vládní koalici předsedou druhé nejsilnější strany Hlas-sociální demokracie.

„Naše vojenská pomoc Ukrajině byla důležitým příspěvkem na té správné straně a především byla v našem zájmu,“ řekla novinářům slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Dodala, že u Fica nezaznamenala zpochybňování komerční pomoci Kyjevu.

Čaputová nezpochybnila Ficovy podmínky ohledně finanční pomoci EU Ukrajině. „Rozumím tomu, že je třeba stanovit podmínky, aby pomoc byla efektivně využita, a samozřejmě zabývat se i tím, aby například nebyly snížené kohezní fondy nebo příspěvky v rámci pomoci, kterou z Evropské unie pobíráme i my,“ slovenská prezidentka.

Slovensko po ruské invazi na Ukrajinu nejen předalo Kyjevu darem různou vojenskou techniku, ale na základě bilaterálního komerčního kontraktu mu poskytlo osm samohybných houfnic Zuzana 2, které jsou vlajkovou lodí slovenského obranného průmyslu. Výrobu dalších 16 houfnic Zuzana 2 pro Ukrajinu zaplatí podle dřívějších informací Dánsko, Norsko a Německo.

Slovensko ještě za předchozích vlád začalo připravovat projekt zvýšení výroby munice. Munici kalibru 155 milimetrů vyrábí na Slovensku polostátní firma ZVS Holding, ve které vlastní poloviční podíl skupina Czechoslovak Group (CSG) českého podnikatele Michala Strnada. Modernizací a prodloužením životního cyklu munice se v zemi zabývá společnost VOP Nováky, která také patří do skupiny CSG.