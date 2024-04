Pohroma pro Kodaň. Hoří jedna z tamních historických památek a symbol města

Historickou budovy burzy, která patří k nejznámějším památkám dánské metropole Kodaně, dnes zachvátil rozsáhlý požár. Informovala o tom agentura Reuters, podle níž se zřítila věž stavby. Dánský ministr obrany neštěstí přirovnal k vyhoření pařížské katedrály Notre-Dame před pěti lety. Zranění nejsou hlášeni a přesná příčina požáru zatím není známá.

Požár, který začal patrně při rekonstrukčních pracích ve střešní části budovy, se rozšířil do několika pater objektu a části střechy se propadly, řekl podle agentury AP mluvčí hasičů Jakob Vedsted Andersen. „Hašení je velmi složité,“ dodal a upozornil přitom, že do některých částí budovy nemohou hasiči vstoupit, protože je to příliš nebezpečné.

Podle Vedsteda se na likvidaci ohně podílí kolem 120 lidí, pod kontrolou mají ale jen asi 40 procent požáru. Polovina budovy se údajně již uvnitř zhroutila, obvodové zdi ještě stojí, ale plameny je také narušují. Zřícení celé stavby hasiči bezprostředně neočekávají, hasičské práce však potrvají celý den, uvedl Vedsted.

Zřícená 56 metrů vysoká věž, kterou tvořily čtyři propletené dračí ocasy, byla považována za symbol města. Místní média zveřejnila videozáběry, na nichž je vidět, jak lidé vynášejí z renesanční budovy velké obrazy, aby je zachránili před plameny. Dánské národní muzeum poslalo na místo 25 svých zaměstnanců, aby pomohli při záchraně cenných uměleckých děl.

Policie vyzvala občany, aby nejezdili do centra Kodaně, nad nímž se vznáší hustý dým. Nařídila také evakuaci domů v ulici, kde stará burza stojí, ministerstva financí i jednoho křídla sousedního paláce Christiansborg, v němž sídlí parlament. Podle agentury DPA mají v evakuované části paláce kanceláře někteří poslanci a novináři. K uzavření oblasti a „zajištění cenných předmětů“ bylo povoláno na 90 příslušníků armády.

„Strašlivé záběry z burzy. Je to tak smutné. Tato ikonická budova pro nás pro všechny hodně znamená. Tento okamžik je náš Notre-Dame,“ napsal na síti X dánský ministr obrany Troels Lund Poulsen s odkazem na požár pařížské katedrály v roce 2019.

Dánská burza již v budově zvané Börsen, postavené v 17. století ve stylu nizozemské renesance, nesídlí, své sídlo tam má ale Dánská obchodní komora. Památka také byla populárním cílem turistů.

„Čtyři sta let dánského kulturního dědictví v plamenech,“ posteskl si na síti X ministr kultury Jakob Engel-Schmidt.

V současné době v budově staré burzy probíhaly rekonstrukční práce, které ji měly vrátit do podoby v době vzniku za vlády dánského krále Kristiána IV., a objekt byl obklopen lešením.