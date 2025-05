Leyenová slibuje Čechům: Kauzu Dukovany rychle vyřešíme

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová přislíbila, že situaci ohledně tendru na výstavbu nových jaderných bloků v Dukovanech bude urychleně a transparentně řešit, uvedl český prezident Petr Pavel po jednání se šéfy unijních institucí v Bruselu.

Tendr vyhrála jihokorejská společnost KHNP, ovšem Krajský soud v Brně předběžným opatřením zablokoval podpis dohody o stavbě. O předběžné opatření požádala francouzská společnost EDF, která v tendru neuspěla a jejíž následné výhrady odmítl antimonopolní úřad.

Francouzský místopředseda Evropské komise Stéphan Séjourné poslal začátkem měsíce českému ministrovi průmyslu a obchodu Lukáši Vlčkovi dopis s apelem na odložení podpisu smlouvy. EDF u komise žádá přezkoumání, zda KHNP nečerpá nepovolené státní subvence.

Podle Pavla se tendr dostal do potíží a hrozí skluz, který by pro Česko mohl mít mnohonásobné negativní důsledky. Prezident řekl, že von der Leyenová mu přislíbila, „že bude situaci velice urychleně a transparentně řešit“. Zároveň poznamenal, že jeho snahou nebylo přesvědčit šéfku EK o nějakých nestandardních krocích, ale chtěl jí vysvětlit českou pozici. Von der Leyenová podle Pavla řekla, že informace od něj se liší od těch, které dostala zevnitř komise.

Prezident také podotkl, že ministr Vlček a eurokomisař Séjourné se dohodli na expertních i politických jednání v brzké době. Dokud se neuskuteční, neměla by podle Pavla Evropská komise přistoupit k žádnému předběžnému opatření. Z české strany podle hlavy státu nejde o získání jakýchkoli úlev, ale o transparentní a rychlé jednání, aby se předešlo dalšímu zdržení, případně ohrožení celého projektu.

O výstavbě dvou nových jaderných reaktorů rozhodla česká vláda loni v červenci a dala přednost nabídce KHNP před EDF. Dalšího uchazeče - kanadsko-americkou společnost Westinghouse - vyřadila ze soutěže už dříve. EDF i Westinghouse tendr napadly u antimonopolního úřadu, který se tím zabýval několik měsíců. Nakonec námitky zamítl, předseda Petr Mlsna pak 24. dubna zamítl i rozklad firem.

Stavba nových jaderných bloků v Česku by měla být největší tuzemskou zakázkou vůbec. Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech při současných cenách činí 407 miliard korun.