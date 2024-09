ČEZ se chystá na stavbu modulárních reaktorů, vybírá partnera na jejich vývoj

Společnost ČEZ vybere do konce letošního roku partnera pro vývoj a provozování modulárních reaktorů v Česku. Vybírá mezi firmami Westinghouse, GE Hitachi a Rolls Royce, řekl mluvčí společnosti Ladislav Kříž. Polostátní ČEZ podle něj v ČR plánuje do roku 2050 postavit až deset menších modulárních reaktorů o souhrnném výkonu tři gigawatty. Současné tuzemské klasické elektrárny v Dukovanech a Temelíně mají každá výkon asi dva gigawatty.

U modulárních reaktorů ČEZ podle mluvčího nehledá pouze dodavatele technologie. „Chceme se na vývoji a výstavbě aktivně podílet, ne být jen v poloze kupujícího - to přinese České republice násobný efekt. Využijeme dlouhodobou jadernou zkušenost českých expertů i firem,“ uvedl. Dodal, že by ČEZ s vybraným partnerem mohl vyvinutý modulární reaktor případně i nabízet dál. První modulární reaktor podle něj společnost postaví v Temelíně, vzniknout by měl podle dřívějších informací v první polovině příští dekády.

Severoamerický Westinghouse vyvíjí reaktory AP300 SMR, které mají výkon 300 megawattů jaderné energie. Firma v Praze plánuje představit ekonomické dopady svých reaktorů na ČR. Japonský GE Hitachi navrhuje modulární reaktor BWRX-300 o stejném výkonu jako reaktor Westinghouse. Rolls Royce aktuálně vyvíjí modulární reaktor o výkonu 470 megawattů jaderné energie.

Společnost Westinghouse se účastnila také tendru na výstavbu nových tradičních jaderných bloků v Česku, vláda ji však na začátku roku nepozvala do další fáze soutěže kvůli nesplnění podmínek. Westinghouse v srpnu podal odvolání proti výběru vítězné korejské firmy KHNP k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. O vývoj modulárních reaktorů v ČR měl dříve zájem také další neúspěšný uchazeč o stavbu tradičních bloků, francouzská EDF. „EDF letos začátkem roku sama časově posunula svůj rozvoj SMR (malých modulárních reaktorů), to již neodpovídá naší časové potřebě,“ uvedl dnes Kříž.

Malé modulární reaktory v budoucnu podle Kříže nahradí uhelné elektrárny, nejdříve ale uhlí nahradí plyn. Modulární reaktory podle něj budou určeny především pro dodávky tepla. Další modulární reaktory by tedy měly vzniknout na místech stávajících uhelných elektráren, firma má podle Kříže aktuálně vytipovány například lokality Prunéřov nebo Dětmarovice.

Modulární reaktory je možné vyrábět sériově v továrnách a po jednotlivých blocích jich postupně víc soustředit na jednom místě. Podle expertů na jadernou energetiku se liší od velkých jaderných bloků především nižším výkonem a také rychlejší a jednodušší stavbou. Naopak provoz by mohl být podobný. Cena modulárních reaktorů ještě podle Kříže není jasná, protože zatím nikde na světě ještě nestojí.

Stát na konci srpna se společností ČEZ uzavřel bezpečnostní smlouvu pro rozvoj malých a středních modulárních reaktorů. Dohoda má zajistit bezpečnostní zájmy státu při výběru budoucího partnera pro vývoj a výstavbu takových reaktorů v ČR. ČEZ tak například bude stát informovat o výběru dodavatele.