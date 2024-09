České akcie mají letos to nejlepší již za sebou, uvádí analytici

České akcie již letos výrazný nárůst ceny zřejmě nečeká. Velkým rizikem pro ně je vývoj na zahraničních trzích, uvádí makléři a analytici. Pražský burzovní index PX posílil od začátku roku o 12 procent.

„Pražská burza asi nezůstane stranou vlivu dění na zahraničních trzích a kvůli vlivu slabého výkonu evropské ekonomiky neočekávám po zbytek roku závratně pozitivní vývoj,“ řekl makléř Wood & Company Vladimír Vávra. Na druhou stranu akcie na pražské burze se podle něj obchodují na atraktivních hodnotách. Případný vliv negativního vývoje na zahraničních trzích by měl tlumit nadprůměrný dividendový výnos, řekl. V pozitivním směru by měl působit i pokračující pokles domácích úrokových sazeb, podotkl.

Se započtením vyplacených dividend celkový výnos tuzemského burzovního indexu dosahuje téměř dvaceti procent, uvedl analytik Patria Finance Michal Křikava. Potenciál ještě mírně navýšit slušné zisky letošního roku mají podle něj především banky, tedy Erste, Komerční banka či Moneta. Jejich nadprůměrný dividendový výnos by měl v prostředí klesajících úrokových sazeb představovat nadále lákadlo pro investory.

„Co se týče akcií na pražské burze, tipl bych si, že to nejlepší už máme letos za sebou,“ uvedl analytik XTB Jiří Tyleček. Největší emisi, společnost ČEZ, podle něj drtí daň z mimořádných zisků. Otázkou je, jestli se stále ještě uvažuje o bankovní dani, která by byla dalším hřebíčkem do rakve českého kapitálového trhu, řekl. Banky společně s ČEZ tvoří tři čtvrtiny kapitalizace celého indexu pražské burzy, připomněl. „Zároveň existuje riziko, že pokud si světové trhy v následujících měsících kýchnou, pražská burza dostane chřipku. V Praze hrozí výprodeje, pokud by se světovým akciovým trhům nedařilo,“ dodal.

Žádné velké výkyvy

Analytik Partners Martin Mašát očekává do konce roku zvýšenou rozkolísanost v souladu se zahraničními trhy, ale díky defenzivnímu nastavení české burzy nebudou podle něj výkyvy tak silné. Centrální banka sice začala snižovat základní sazbu, ale stále jsou úrokové náklady firem v porovnání s minulým desetiletím extrémně vysoké a ani růst ekonomiky není nijak přívětivý, sdělil. „Když k tomu přidáme anemický růst Německa, které je hlavním ekonomickým partnerem, výkonnost indexu pražské burzy se bude pohybovat těsně kolem nuly,“ odhadl.

Asi existuje více důvodů pro to si myslet, že český akciový trh ke konci roku ještě vzroste, než že klesne, míní analytik BHS Timur Barotov. Tato predikce se podle něj ale může dynamicky měnit. I přes pravděpodobný růst do konce roku je podle něj riziko korekce nyní výrazně vyšší, než je v historickém průměru. Většina analytiků se nyní přiklání k tomu, že americký akciový trh, který většinou udává tón ostatním akciovým trhům, po zářijové nervozitě zažije úlevnou „rallye“ do konce roku, řekl. Hlavní indexy podle něj patrně uzavřou na historických maximech. Opadne nervozita z voleb a zkušenosti z minulosti ukazují, že akcie mají v posledních měsících roku tendenci růst, vysvětlil Barotov.

