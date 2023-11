Petice nepomohla. Dělníci začali rozebírat prvorepublikovou vilu pod Petřínem

Dělníci začali rozebírat střechu historické vily umístěné na smíchovském úpatí Petřína. Majitelé skrytí za sítí kyperských firem plánují prvorepublikovou budovu kompletně přestavět a rozšířit na přilehlou zahradu. Proti záměru protestují místní obyvatelé, kteří k tomu uspořádali petici a podali podněty k několika institucím. On-line petici dosud podepsalo asi 2500 lidí. Dnes se před vilou sešlo asi 30 z nich, zatímco dělníci pokračovali v práci.

Vila se nachází v památkové zóně. I když stavební povolení hovoří o stavebních úpravách a přístavbě, fakticky podle spoluautora petice Víta Makariuse půjde o nahrazení nynější stavby novou s čtyřnásobnou podlahovou plochou. Nový dům má sloužit jako rodinná vila s plochou 1566 metrů čtverečních. „Domníváme se, ze rozhodnutí není v souladu s příslušnými předpisy, zejména těmi, které chrání místní památkovou zónu,“ řekl dnes. Petentům vadí také to, že stavební úřad Prahy 5 sousedy o stavebním řízení přímo neinformoval a pouze na úřední desce vyvěsil oznámení, o kterém nikdo nevěděl.

Místní obyvatelé také požádali ministerstva pro místní rozvoj a kultury o přezkum kladných posudků magistrátního odboru pro územní rozvoj a odboru památkové péče. Ministerstvo kultury v pondělí vyzvalo dopisem k zastavení prací do doby, než přezkum skončí. Proti společnému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení se podle Makariuse také odvolal jeden ze sousedů. Podle mluvčího Prahy Víta Hofmana obdržel magistrát spis v pondělí a v tuto chvíli je moc brzy na to se k případu vyjadřovat.

Starostka Prahy 5 Radka Šimková (Praha 5 Sobě) na facebooku uvedla, že vyzvala majitele vily k zastavení prací a jednání. Budovu nicméně drží společnost s ručením omezeným ovládaná přes řetězec kyperských firem. Skutečný vlastník je nedohledatelný a jednají za něj prostředníci. Stejného vlastníka má i sousední vila, která by měla zůstat zachována víceméně ve stávající podobě.

Bude se jednat

Praha 5 podala ve stavebním řízení námitky, které stavební úřad zamítl. Odvolání poté radnice nepodala. Místostarosta Prahy 5 Radek Janoušek (Praha 5 Sobě) na dnešním jednání zastupitelstva městské části po interpelacích obyvatel řekl, že radnice se neodvolala i s ohledem na zkušenosti z minulých obdobných případů. „S velmi vysokou pravděpodobností by se ho (záměr) nepodařilo zastavit,“ řekl. Za nešťastné považuje, že sousedy o záměru úřad neinformoval. Řekl také, že radnice vycházela z vyjádření zástupců investora, podle kterých byl projekt s místními obyvateli projednán. Dodal, že další jednání se zástupci majitele by se mělo uskutečnit příští týden. Makarius vyzval vedení radnice, aby se do záchrany vily aktivně zapojilo.

Domu místní obyvatelé přezdívají Schieszlova vila podle prvorepublikového politika Josefa Schieszla z okruhu blízkých spolupracovníků Tomáše Garrigua Masaryka. Schieszl ve vile žil. Jedním z petentů je i ředitel spolku Post Bellum a vedoucí projektu Paměť národa Mikuláš Kroupa, který připomněl politikův složitý osud v době okupace nacisty a komunistického režimu. Záměr majitelů vily označil Kroupa za neúctu k historii a dědictví předků.

Nejde o první podobný případ v této oblasti. Předloni se podobný odpor zvedl proti záměru demolice ani ne kilometr vzdálené vily z počátku 20. století v ulici Nad Výšinkou. Tuto vilu tehdy vlastnila Valérie Haščáková, manželka spolumajitele investiční skupiny Penta Jaroslava Haščáka. Po intenzivní kritice demolice ze strany místních obyvatel a politiků vila třikrát změnila majitele, nakonec skončila v majetku investiční skupiny Rockaway Capital a stále stojí.