Václav Kinský: Kolaps? Realitní dravci už větří příležitosti

Letošní rok investicím do nemovitostí nepřeje. Inflace i vyšší úrokové sazby způsobily, že ani jeden z 33 českých realitních fondů investorům pořádně nevydělal. Tam, kde jedni vidí kolaps, jiní už cítí příležitost.

Evropská centrální banka (ECB) minulý týden zastavila 16timěsíční úrokovou hiking jízdu a určila tím počátek nového úrokového cyklu. Může však být pomalejší, než si nyní trhy myslí, ale bezesporu začíná. Usuzuji tak i z řeči Christine Lagardeové, která nepřímo ale s jistým akcentem sdělila, že priorita ECB se lehce otáčí z boje s inflací na boj s udušenou evropskou ekonomikou.

ECB se jednoduše obává evropské stagnace či snad regionální recese. Boj s inflací tak pokračuje, ale vzhledem k tomu, že se ji daří krotit, přechází v politice ECB na druhou kolej. Česká národní banka (ČNB) reagovala podržením sazby na sedmi procentech a trh bude napjatě sledovat oznámení po měnově-politickém jednání 21. prosince, neboť přetrvává naděje na snížení sazby o 25 bazických bodů.

V aktuálním ekonomickém podnebí, kdy ECB ale i další centrální banky včetně té tuzemské signalizují rychlejší či pomalejší konec cyklu zvyšování úrokových sazeb, se investoři musí vyrovnat s novými tržními výzvami a strategicky přehodnotit svá investiční rozhodnutí. Co si z toho ale vzít prakticky?

Kam s pěnězi?

Tradiční finanční nástroje, jako jsou spořicí účty, byly v dobách rostoucích sazeb považovány za bezpečné, stabilní a dokonce i výnosové a naprosto racionální střednědobé řešení. Jenže současné prostředí zastavení růstu sazeb může tuto perspektivu změnit. A právě společně s obrátkou na křivce úroků přijde čas s penězi uloženými v těchto tradičních bankovních instrumentech něco udělat. Ideálně alokovat do investic. Ale kam přesně?

Ať už jsou to aktuálně velice atraktivní bondy, akcie, ETF nebo třeba kryptoměny, to si samozřejmě musí každý investor určit primárně sám. Komu by ale po celkem nepovedeném roce 2023 mohla svitnout v rámci nového úrokového cyklu naděje, jsou reality a realitní investiční fondy.

Světlo na konci tunelu

Samozřejmě i tahle volba má spoustu „ale”. Fakt, že si reality prošly v roce 2023 třemi krutými kvartály, potvrzují nelítostná data. V prvním pololetí 2023 ani jeden z 33 českých realitních fondů nedokázal porazit inflaci. Průměrně nemovitostní fondy vydělaly 2,5 procenta, některé z nich skončily v mínusu a vypadá to, že se z nich stává nechtěný investiční artikl.

Kanceláře se nestaví. Minimálně ne v Praze. Obsazenost logistických center se s lehkou nadsázkou blíží 100 procentům. Bytů je také stále nedostatek a trh, který se zdál velice drahý, signalizuje, že možná až tak drahý nebude a žádné velké výprodeje se v rezidenčním sektoru konat v roce 2024 nebudou.

V neposlední řadě je velice pravděpodobné, že nám na konci roku 2024 spořící účet aktuální krásné úroky pět až šest procent nedodá. A zde přichází potenciální světlo na konci tunelu pro toho, kdo si z této rovnice chce vypočítat výsledek.

Neměli bychom však přehlížet i možná rizika spojená s investováním do realitního trhu. Velké množství projektů prošlo nebo bude procházet drahým refinancováním. Investoři také samozřejmě musí brát v potaz aktuální geopolitické a makroekonomické trendy. Úrokový cyklus také stále neprochází otočkou. Trhy čekaly například i od ČNB snížení sazeb o 25 bazických bodů. To ale nepřišlo.

Potřeba bydlet, pracovat, skladovat a prodávat logicky přetrvá, možná se po oživení hypotečního a úvěrového trhu díky nižším úrokům zvýší.

Nastává tedy doba, kdy je pro většinu retailových investorů real estate neatraktivní, a tedy možná atraktivní pro ty sofistikovanější?

Zde nechám úvahy na vás a jen doplním kontrariánský citát Warrena Buffetta: „Act greedy when others are fearful.“ (Buďte chamtiví, až když se ostatní bojí.)