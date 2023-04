Penny stupňuje boj proti plýtvání jídlem. Jako první řetězec se zapojuje do projektu Nesnězeno

Jako vůbec první obchodní řetězec s potravinami se Penny zapojuje do projektu Nesnězeno. Jedná se o další krok v jeho boji proti plýtvání čerstvými potravinami, kterým doplňuje své Bedýnky s ovocem a zeleninou nebo projekt Penny pro ZOO. Zároveň Penny rozšiřuje svůj projekt Bedýnek s ovocem a zeleninou o dalších sto prodejen. Zákazníci tak bedýnky dostanou již téměř na polovině prodejen po celé republice.

Reklama

Aplikace Nesnězeno je platformou, jejímž prostřednictvím restaurace, pekárny, hotely nebo obchody s potravinami prodávají neprodané, ale kvalitní jídlo s výraznou slevou. Penny se jako první obchodní řetězec u nás rozhodlo v rámci pilotního projektu do této aplikace zapojit svoji prodejnu v ulici Revoluční na Praze 1.

„Pro nás je to další příležitost, jak nabídnout našim zákazníkům zlevněné zboží, kterému končí trvanlivost, a přitom je stále nejen zdravotně nezávadné, ale také stejně kvalitní. Je to další krok v našem boji proti plýtvání a doplnění našich současných projektů. Zákazníci si tak budou moci prostřednictvím aplikace najít naši prodejnu, kde budou moci koupit za cenu 79 korun připravený balíček obsahující ovoce, zeleninu, pečivo nebo chlazené zboží, kterému ten den končí trvanlivost.

Nejzelenější prodejna Penny stojí ve Skutči na Chrudimsku Zprávy z firem Nově otevřená prodejna Penny ve Skutči na Chrudimsku ukazuje směr, kterým se bude největší diskontní řetězec u nás ubírat při rozvoji své prodejní sítě. Při výstavbě prodejny byly použity nejmodernější technologie přispívající k výrazným energetickým úsporám a uhlíkové neutralitě celé budovy. Jedná se o první celodřevěný diskont a zároveň o jednu z nejekologičtějších prodejen v České republice. Newstream & Partner Přečíst článek

Penny proti plýtvání

Hodnota zboží bude minimálně 160 korun, zákazník tak získá slevu 50 procent a více,“ popisuje Tomáš Kubík, manažer komunikace Penny a dodává: „Obsah balíčků bude pro zákazníka překvapením, protože nelze předem nadefinovat jejich přesný obsah. Jeho složení se bude odvíjet od neprodaných, ale stále kvalitních, produktů s končící dobou trvanlivosti. Díky koupi tohoto balíčku zákazník nejen výrazně ušetří, ale sám se zapojí do boje proti plýtvání, což je pro nás hlavní cíl tohoto projektu.“

Obsah balíčků bude pro zákazníka překvapením, protože nelze předem nadefinovat jejich přesný obsah Penny Market, užito se svolením

Penny zapojilo do projektu Nesnězeno prodejnu v Revoluční ulici na Praze 1. Po vyhodnocení a na základě prvních zkušeností z fungování systému připravuje rozšíření na další prodejny. „Potřebujeme si vyzkoušet a nastavit mechanismy tvorby a prodeje ve své podstatě unikátních balíčků. Už nyní také víme, že případné zapojení dalších prodejen bude dávat smysl zejména ve velkých městech, proto začínáme v hlavním městě, kde případně budeme síť našich prodejen zapojených v této aplikaci rozšiřovat,“ popisuje plány Petr Baudyš, manažer oddělení kvality Penny.

Balíčky podle něj budou obsahovat zboží, které je stejně kvalitní jako produkty Penny. „Jedná se o pouze o to, že jim v případě chlazených produktů končí trvanlivost nebo by se už nemohly druhý den prodávat, neboť se jedná o pečivo či čerstvé ovoce a zeleninu,“ dodal manažer kvality.

Penny opět zvýšilo mzdy. Zaměstnancům vyplatí meziročně přes čtvrt miliardy navíc Zprávy z firem Penny opět zvyšuje mzdy všem svým zaměstnancům. Od 1. března letošního roku se bezmála sedmi tisícům zaměstnancům zvýší mzda v průměru o 7,5 procenta. Současně se mohou těšit z mimořádných odměn ve výši čtyři procenta za první dva měsíce letošního roku. Komerční spolupráce Přečíst článek

Příklad hodný následování

Jakub Henni, zakladatel a CEO projektu Nesnězeno doplňuje: „Od začátku svého působení díky aplikaci Nesnězeno jsme společně s našimi partnery zachránili více než 200 tisíc porcí jídel a uživatelé ušetřili více než 11 milionů korun. Doposud byli našimi partnery zejména restaurace, pekárny či hotely. Jsme rádi, že Penny je první obchodní řetězec, který se do projektu zapojil a jde tak příkladem celému trhu. Věříme, že i díky současné ekonomické situaci bude o balíčky potravin z Penny zájem a že se nám v brzké době podaří projekt rozšířit i do dalších prodejen.“

Spoluprací s Nesnězeno doplňuje Penny svůj projekt Bedýnek s ovocem a zeleninou, díky němuž si mohou zákazníci koupit ovoce nebo zeleninu druhé jakosti v bedýnce o váze 2 kilogramy za cenu 19,90 koruny. Projekt bedýnek odstartoval v polovině loňského roku a doposud si mohli zákazníci bedýnky zakoupit na téměř 60 prodejnách. Díku tomu zachránili již desítky tun ovoce a zeleniny. V těchto dnech Penny rozšiřuje nabídku bedýnek na 100 dalších prodejen po celé republice. Zákazníci tak bedýnky dostanou již na téměř každé druhé prodejně Penny.

V rámci boje proti plýtvání Penny rovněž před dvěma lety spustilo projekt Penny pro ZOO, v jehož rámci dodává zvířatům ovoce a zeleninu ze svých obchodů, které už zákazníkům v rámci přísných požadavků na kvalitu nechce nabízet. Celkově Penny od začátku projektu dodalo do více než 30 zoologických zahrad bezmála 90 tun ovoce a zeleniny.

Jak si objednat balíček Penny z Nesnězeno

Stáhněte si aplikaci Nesnězeno.

V aplikaci vidíte všechny podniky, které nabízí zlevněné produkty.

Najděte si prodejnu Penny v Revoluční ulici.

Vložte v aplikaci balíček do košíku, potvrďte objednávku.

Balíček si osobně vyzvedněte přímo na prodejně.

Za balíček zaplatíte u pokladny při vyzvednutí.

Balíček si objednáte skrze aplikaci Nesnězeno. A zaplatíte při jeho vyzvednutí Penny Market, užito se svolením

Po Penny zvyšuje mzdy i Lidl. ČNB to může rozhoupat k růstu sazeb Zprávy z firem Řetězce jdou kvůli nedostatku zaměstnanců do mzdové války. Penny od ledna přidává 7,5 procenta, v reakci na to pak ke stejnému datu zvyšuje mzdy také Lidl. Nástupní mzda prodavače či prodavačky bude nově více než 30 tisíc korun. Růst mezd v řetězcích přitom může rozpoutat mzdovou spirálu, které se obává i Česká národní banka. Stanislav Šulc Přečíst článek

Únorovým vítězem v soutěži Visa Czech Top Shop je prodejna s trezorem Zprávy z firem Únorovým vítězem soutěže Visa Czech Top Shop se stala prodejna Lidl v centru Prahy v ulici Na Příkopě. Druhý skončil obchod Bioday v pražských Arkádách. A konečně třetí místo patří prodejně Globus Fresh v Petržílkově ulici v pražských Stodůlkách. nst Přečíst článek