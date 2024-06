Ostravskou strojírnu Promet Group, spolumajitele Tatra Trucks, nově řídí Denisa Materová

Novou generální ředitelkou ostravské strojírenské skupiny Promet Group se stala Denisa Materová, dcera loni zesnulého zakladatele skupiny Reného Matery.

Reklama

Denisa Materová začala skupinu řídit společně se svojí matkou Hanou a finančním ředitelem Martinem Kamarádem loni v říjnu po smrti Reného Matery, zakladatele Promet Group.

„Jmenování Denisy generální ředitelkou naší rodinné firmy je pro nás tou nejlepší volbou. Zná provozní, personální i investiční historii celé skupiny. Navíc s jejími zkušenostmi z marketingu a obchodu, jejichž rozvoji se již deset let věnuje, určitě úspěšně naváže na práci svého otce a zakladatele firmy Reného Matery," uvedla předsedkyně představenstva Promet Group Hana Materová.

Zemřel ostravský miliardář René Matera, spoluvlastnil Tatru Leaders Ve věku 60 let podlehl ve středu těžké nemoci ostravský podnikatel René Matera, zakladatel strojírenské skupiny Promet Group, která mimo jiné spoluvlastní automobilku Tatra Trucks. Uvedl to mluvčí skupiny Pavel Barvík. Matera loni vedení Promet Group předal své manželce Haně a dětem Denise a Radimovi Materovým, sám dál působil v dozorčí radě skupiny. ČTK Přečíst článek

Rodinné stříbro

Radim Matera, bratr Denisy, je členem dozorčí rady a má ve správě hospodaření s rodinným majetkem, dodal mluvčí skupiny Pavel Barvík. Promet Group zastřešuje více než 40 společností, které zaměstnávají přes 4000 lidí, spoluvlastní mimo jiné kopřivnickou automobilku Tatra Trucks.

René Matera skupinu budoval déle než 30 let. Zhruba před pěti lety začal uvažovat o jejím předání svým dětem, které se proto postupně stále více podílely na jejím chodu a rozhodování v managementu. Denisa Materová, která vystudovala marketing na Hult International Business School v Londýně, nastoupila do Promet Group před deseti lety. Věnovala se především rozvoji marketingu, který také tři roky vedla, a posledních pět let byla zároveň členkou představenstva.

„Společně s představenstvem budeme pracovat na rozvoji jednotlivých týmů, budovat firemní kulturu a vytvářet kvalitní motivující pracovní prostředí pro naše zaměstnance," uvedla Denisa Materová. Plánuje investice do inovací a modernizace s ambicí pokračovat v organickém i akvizičním růstu skupiny.

Firmy ze skupiny Promet Group působí ve strojírenství, metalurgii a inženýrství. Sídlo skupiny je v Ostravě, závody má především na Moravě, ale i v Úvalech u Prahy či v chorvatském Slavonském Brodě. Mezi nejvýznamnější firmy patří kopřivnická společnost Tawesco vyrábějící například díly pro automobilový průmysl či velké svařované díly pro zemědělství nebo novojičínský výrobce těžkých svařenců Stecomtra.

Promet Group také se skupinami Czechoslovak Group a CE Industries spoluvlastní automobilku Tatra Trucks či chorvatského výrobce nákladních železničních vagónů Djuro Djaković. Konsolidované tržby skupiny Promet Group za rok 2022 dosáhly 10,43 miliardy korun.

Strojírenská Promet Group loni trhla rekord v tržbách a dokončila generační předání Zprávy z firem Ostravská rodinná skupina Promet Group, za níž stojí rodina Materových a která zastřešuje okolo 40 společností působících zejména ve strojírenství, hutnictví nebo inženýrství, zvýšila v roce 2022 konsolidované tržby o 22 procent na rekordních 10,43 miliardy korun. Ukazatel EBITDA (provozní zisk před odpisy) skupině stoupl meziročně o 41 procent na 846 milionů korun. Uvedl to šéf marketingu a komunikace skupiny Pavel Barvík. ČTK Přečíst článek

Tatra vyvíjí nový náklaďák s názvem Force, který se má v budoucnu stát plně autonomním Zprávy z firem Kopřivnická společnost Tatra Truck, patřící do skupiny CSG, testuje nový vůz. Model Tatra Force se pyšní především automatizovaným řízením, které společnost v současnosti testuje a vyvíjí. Projekt je rozdělen do tří fází, přičemž v současné době probíhá jeho první fáze, která představuje testování systémů. Poslední fází má být nákladní vůz s automatizovaným řízením 3. úrovně, který bude schopen autonomní jízdy. fry Přečíst článek