Ojetá auta zase lákají. Jejich dovoz do Česka po letech propadu roste
Stáří, cena, značka a barva patří k hlavním faktorům ovlivňujícím výběr ojetého vozu. Z aktuálních údajů Svazu dovozců automobilů (SDA) vyplývá, že bylo za období leden až srpen 2025 do Česka dovezeno 98 tisíc ojetých osobních vozů, což představuje meziroční nárůst o 2,2 procenta. Průměrné stáří těchto vozidel zůstává na hodnotě 10,5 roku.
Po dvou letech útlumu se dovoz ojetých osobních aut do Česka v roce 2025 mírně zvedá. Dle průběžných statistik Svazu dovozců automobilů (SDA) bylo k 31. srpnu 2025 do registru zapsáno 97 938 dovezených ojetých osobních vozů, což je meziročně o 2,2 procenta víc. Průměrné stáří dovozů zůstává 10,5 roku, přičemž téměř polovina aut je starších 10 let a 23,5 procenta starších 15 let.
Jen v srpnu bylo v Česku registrováno 11,9 tisíce dovezených ojetých osobních vozů. Oproti červenci jde sice o pokles, který ale není výjimkou, stejný vývoj byl i loni. V meziročním srovnání však obchodníci registrují nárůst o 1,5 procenta a celkově je letošní bilance dle nich vyšší než ve stejném období minulého roku.
V únoru na trhu s ojetými osobními vozy stoupaly jak ceny, tak celkový počet vozů na prodej. Podle TipCars Indexu se na tom podílel zejména nejpopulárnější model Škoda Octavia, u které oproti lednu stoupl počet nabízených kusů o čtyři procenta. Bylo jich tak nejvíc za poslední čtyři roky.
Z hlediska struktury nabídky pokračuje trend, kdy se kupující častěji zaměřují na vozy ve stáří 5 až 10 let. Tato kategorie letos tvoří více než 27 procent všech dovozů a její podíl dál roste. Naopak mladší ojetiny do pěti let ztrácejí, jejich podíl klesl z loňských 16,2 na 14,4 procenta. „Z poptávky je vidět, že lidé hledají cenově dostupnější vozy, které ale stále nabízejí moderní výbavu a solidní technický stav. Po výrazném růstu v jarních měsících se zájem o elektrické ojetiny v posledních měsících drží na stabilní úrovni. V srpnu jejich podíl dosáhl 5,7 procenta, což v absolutních číslech představuje 681 registrovaných vozů,“ říká Marek Knieža, ředitel TipCars.
Obnovený růst
V loňském roce dovozy starších automobilů opadly. Ke konci listopadu 2024 hlásil SDA 130 961 dovezených ojetin, tedy meziroční propad o devět procent. Průměrné stáří bylo stejné - 10,5 roku a zhruba polovičním podílem aut nad 10 let. Letos se propad zastavil a už v 1. čtvrtletí do Česka dorazilo 34 464 dovezených ojetin. Do července pak SDA hlásil 86 tisíc dovezených ojetin, což představuje nárůst o 2,3 procenta a srpen na růst navázal.
Převažují starší a naftové vozy, ale přibývají i elektro
V nových statistikách SDA se objevují i dovezené elektromobily, ale dominantní a část stále připadá na naftu. V celkové inzerci prodávaných ojetin se v roce 2024 prosadila auta s českým původem (51,6 procenta), u každého pátého vozu uváděli prodejci německý původ. To potvrzuje, že část poptávky v autobazarech nasytí i domácí zdroje, což právě dle prodejců tlumilo dovozy v roce 2024.
Pro nové vozy byl rok 2024 růstový o 4,6 procenta, tři čtvrtiny však tvořily firemní nákupy. Silnější obměna flotil zvyšuje nabídku mladších tuzemských ojetin a krátkodobě snižuje potřebu dovozů.
Skupina Aures Holdings, která provozuje autobazary AAA Auto nebo Mototechna, loni zvýšila provozní zisk EBITDA o 14 procent na 68,2 milionu eur, tedy zhruba 1,7 miliardy korun. Tržby se zvýšily o 11 procent na 1,25 miliardy eur, což odpovídá asi 31,2 miliardy korun. Společnost to oznámila v tiskové zprávě.
