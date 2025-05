Levné vozy z trhu mizí. Co už v autobazaru nekoupíte

Podíl nejlevnějších ojetin v nabídce autobazarů klesá. Vozy v cenové kategorii mezi 50 a 100 tisíci korun mají v současnosti průměrné stáří 16 let. Mezi nejčastěji zastoupenými modely zůstává značka Škoda, které nadále dominuje i levnějšímu segmentu trhu.

Nabídka levných ojetin postupně ubývá. Z dat motoristického inzertního portálu TipCars vyplývá, že vozy v cenové kategorii 50 001 až 100 000 korun aktuálně tvoří 9,2 procent z celkové nabídky.

Přehlídka veteránů

Ve srovnání s rokem 2022 jde o pokles o 2,5 procentního bodu. Ještě před třemi lety stejná cenová hladina tvořila 11,7 procenta trhu. „Tento úbytek není způsoben poklesem zájmu ze strany kupujících. Poptávka po cenově dostupných vozech nadále přetrvává. Pokles oproti roku 2022 je zčásti důsledkem inflace, která v té době výrazně zasáhla kupní sílu. Přestože se tempo růstu cen v posledním roce zpomalilo, hodnota 100 tisíc korun dnes jednoduše nepředstavuje stejnou hodnotu jako před třemi lety. Starší vozy navíc přirozeně mizí, dosluhují, nebo už neprojdou technickou kontrolou,“ uvádí Marek Knieža, ředitel TipCars.

Provozovatel AAA Auto loni prodal rekordní počet ojetin Zprávy z firem Skupina Aures Holdings, která provozuje autobazary AAA Auto nebo Mototechna, loni zvýšila provozní zisk EBITDA o 14 procent na 68,2 milionu eur, tedy zhruba 1,7 miliardy korun. Tržby se zvýšily o 11 procent na 1,25 miliardy eur, což odpovídá asi 31,2 miliardy korun. Společnost to oznámila v tiskové zprávě. ČTK Přečíst článek

Stáří vozidel mezi levnějšími nabídkami dlouhodobě roste. Zatímco v roce 2022 činil medián věku těchto aut 15 let, dnes už je to 16. Znamená to, že levná auta jsou v průměru více než dvakrát starší než vozy na trhu celkově, jejichž stáří se v obou sledovaných letech stabilně drží na 7 letech. Vyšší věk často souvisí i s náročnější údržbou, což je při rozhodování důležité mít na paměti.

Dominance značky Škoda trvá

Žebříček nejčastěji zastoupených modelů zůstává beze změn. V obou letech dominují Škoda Fabia, Škoda Octavia a Ford Focus. Tyto vozy si udržují oblibu zejména díky dostupnosti náhradních dílů, jednoduché konstrukci a nízkým servisním nákladům, což jsou v rámci levnějších cenových kategorií klíčové výhody.

Levná auta se na trhu sice objevují čím dál méně, celkový objem nabídky však výrazně roste. „V roce 2022 činil počet inzerovaných vozů na TipCars necelých 60 tisíc, dnes jich je téměř 77 tisíc. Tento nárůst ukazuje, že trh jako celek expanduje – ovšem podíl nejlevnějších vozidel v něm postupně klesá,“ říká Marek Knieža.

Dle něj se nabídka posouvá směrem k mladším a technicky vyspělejším autům, protože kupující stále častěji hledají nejlepší poměr ceny a kvality – a jsou ochotni jít kvůli tomu i lehce nad svůj původní rozpočet. „Kdo si chce pořídit levnější vůz, měl by jednat rychle, pečlivě srovnávat nabídky a být připraven na okamžitou reakci. Ty nejlepší kusy totiž mizí opravdu rychle,“ uzavírá Knieža.

Trh s ojetinami nabobtnal o pětinu, nejčastěji se nabízí desetiletá „oktávka“ Zprávy z firem Nabídka ojetých aut na českém trhu v březnu proti předchozímu měsíci vzrostla o 18,5 procenta na 112 293 vozů. Meziročně byl počet aut v inzerátech a autobazarech vyšší o 6,5 procenta. Větší nabídka byla naposledy v květnu loňského roku, kdy činila 113 858 ojetých aut. Od ledna 2021 jde o třetí největší počet nabízených vozů na tuzemském sekundárním trhu. Vyplývá to z analýzy trhu, kterou pravidelně provádí společnost Aures Holdings. ČTK Přečíst článek