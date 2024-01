Obyčejný byznys: Zakázek nyní máme dost, a náročnějších, říká malíř pokojů

Milan Rokos se koncem osmdesátých let vyučil svářečem a mechanikem. Po vojně nastoupil jako svářeč v ČKD a na ta léta rád vzpomíná. Dopoledne jsme makali a pak už byl klid, navíc jsem si jako svářeč dokázal přivydělat i jinde, jak se tehdy říkalo, na melouchách," vzpomíná na léta socialismu.

Pak nastala zásadní změna, problémy v ČKD a snižování stavů. To dopadlo i na Milana, který se náhle ocitl bez práce. O svářeče v té době nebyl zájem, tak využil nabídky kamaráda, malíře pokojů. „Začínal jsem znova před třicítkou a v podstatě jako poskok, co dělal nejjednoduší práce. Postupně jsem se řemeslu učil, až můj parťák shledal, že už můžu plnohodnotně pracovat,“ říká o novém začátku.

Změna směru

Další změnu profese Milan prožil po deseti letech malířiny. Jeho partnerka si otevřela obchod a distribuci látek. Potřebovala tak pomocníka. Milan začal pomáhat v obchodě a rozvážet objednávky zákaznicím. Byznys se dobře nastartoval a počet objednávek rostl, překonali i covidové období. „Pak ale přišel šok, objednávky se propadaly, přestalo se šít doma a i zákaznice přestaly chodit do obchodu. Tak jsme museli krám zavřít a zůstala jen distribuce z e-shopu. To nás ale neuživilo,” popisuje konec podnikání.

Partnerka je zdravotní sestra, tak se vrátila do nemocnice a je spokojená. Milan se chvíli rozhodoval kam dál, ale zaměstnat se už nechtěl. Proto se rychle vrátil do své staré party malířů. „Teď máme práce dost. Děláme prakticky všechno. Od výmaleb školních chodeb a schodišť činžáků, po náročné benátské štuky u movitějších zákazníků,” popisuje aktuální situaci v malířině. Pozitivně hodnotí hlavně to, že zákazníci už znovu volí náročnější a zajímavější výmalby a postupně omezují tradiční bílou.

