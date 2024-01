Obyčejný byznys: Tradici zachraňují kurzy pro nadšence, říká hodinář, který dává nový život starobylým strojkům

V Česku je mnoho zajímavých provozů, podniků, obchodů či dílen, které zákazníci milují a majitelé pro ně dělají maximum. Představujeme je na newstream.cz v seriálu Obyčejný byznys. Tentokrát se vydáme do tradičního hodinářství.

Pro tradiční hodinářské řemeslo i obchod byl nejnáročnějším časem nástup devadesátých let. To trh zaplavily do té doby nevídané levné elektrické hodinky, masově dostupné na tržištích. V té době se vrhl do světa časomíry i Jiří Bartoš, který po vzoru otce i děda vystudoval hodinářskou školu.

„Otec v devadesátém roce otevřel malou hodinářskou prodejnu s dílnou, ale jít do prodeje levných plastových digitálek se mu nechtělo. Bral to jako pohrdání řemeslem,“ říká o začátcích Jiří s tím, že je v pravěku podnikání zachránila klientela, kterou si otec a děd vybudovali v dobách národního podniku Klenoty. „I tehdy byla řada prozíravých lidí, kteří kupovali mechanické ručičkové hodinky Prim či Ruhla jako investici. Navíc pokračovali i tradiční sběratelé, kteří své unikáty nosili na pravidelné čištění a údržbu,” připomíná.

Střihem se však přeneseme o dvacet let dál. Bartošovi svůj obchod i dílnu udrželi a dokonce rozšířili. Prodávaný sortiment se ustálil a ani na počet zakázek si Jiří, který v dílně zbyl sám, nestěžuje. „Řada hodinářů své dílny uzavřela, odešli do penze či se pustili pouze do prodeje nebo jiného druhu podnikání. Tím mi odpadla konkurence. Navíc přibylo i zakázek na opravy či repase velkých starých hodin, které se v řadě rodin dědí z generace na generaci. Když se pak rodinný poklad porouchá, tak majitelé přijdou za mnou, protože tak komplikované strojky už moc řemeslníků opravit neumí,“ říká s tím, že některé velké kusy jezdí opravovat i k zákazníkům.

Workshopy lákají nadšence

Své podnikatelské portfolio v současnosti rozšířil o workshopy pro hodinářské nadšence. Dle něj se nejedná o rekvalifikační kurz, ale jde pouze o to, aby se i laik naučil rozpoznat závadu, vyhodnotil možnosti opravy a popřípadě se do těch banálnějších správek pustil sám. „V současné době si otevřít vlastní dílnu je totiž, stejně jako u dalších technicky náročných řemesel, prakticky nemožné,” odvádí od nápadu hodinářské snílky, kteří touží po tom stát se novodobým mistrem Hanušem.

„Oprava historických hodin je často složitý proces, který vyžaduje značné znalosti a dovednosti. Jedním z hlavních problémů je získání originálních nebo kompatibilních náhradních dílů. Mnoho historických hodinek obsahuje unikátní součástky, které je obtížné, ne-li nemožné, získat, pokud se jedná o vzácné či vyřazené modely,” vysvětluje a dodává, že část komponentů si v těchto případech vyrábí sám. Dalším důležitým faktorem při opravě historických hodin je čas a s ním spojená celková cena opravy.

„Vyžaduje to opatrnou práci a v některých případech ruční výrobu nebo úpravy součástek. Vzhledem k tomu, že se jedná o staré mechanismy, mohou být náchylné k opotřebení, korozi či poškození, což zvyšuje dobu opravy. Cena opravy historických hodin může být vysoká, zvláště pokud je nutné vyrábět nebo restaurovat specifické díly ručně,” popisuje úskalí svých nejnáročnějších, ale zároveň nejoblíbenějších zakázek. Nové elektronické časomíry Jiří neopravuje. A připomíná, že aktuálně největší ranou pro řemeslo je masivní nástup chytrých hodinek, které současnému trhu dominují.

