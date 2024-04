Obyčejný byznys: Budoucnost je v elektrokolech. Zájem o ta klasická povadl, říká prodejce

Trh s jízdními koly je v posledních letech jako na houpačce. V době pandemie, kdy lidé hledali možnost sportovního vyžití, se prodejny zcela vyprázdnily. Sehnat kolo byl mnohdy nadlidský úkol. Poté se zájem nasytil a ustal. Ještě nyní tak řada prodejců uskladňuje objednané stroje, které se nedaří prodat.

Nejhůře jdou na odbyt levnější modely, které nikdo nechce ani ve slevě. „Ti, co peníze na investice do sportovního vybavení mají, tak požadují kvalitu a neváhají si připlatit. Komu peníze sotva stačí na vyžití, tak si určitě nekoupí ani to nejlevnější kolo ve výprodeji,” hodnotí současnou situaci Marek Zeman, který se prodeji a servisu kol věnuje dvě desítky let. V mládí navíc býval vrcholovým sportovcem v dráhové cyklistice. Ke kolům tak má stále silný vztah.

„Já si nestěžuju mám malou prodejnu a servis se stálou klientelou. Zákazníci jsou navíc movití, tak si objednávají zejména kola v cenové kategorii nad 100 tisíc. Své stroje pak pravidelně nechávají servisovat. Takže mě se krize netýká,” říká s tím, že má na skladě jen omezený počet kol, ostatní staví na zakázku, nebo objednává u výrobců.

V nejhorší situaci jsou nyní podle Zemana středně velcí prodejci, kteří se s vidinou obřího růstu prodejů, zejména levnějších kol, výrazně předzásobili a teď se jich nemohou zbavit. Ti malí a největší situaci ustojí. První díky stabilní klientele a dobrému jménu, ti velcí díky objemu prodejů.

Pád trhu

Trh s koly se od konce pandemie postupně propadl zhruba o třetinu a prodejcům se nepodařilo doprodat zásoby kol ze sezony 2022 - 2023. Ve skladech tak na nové majitele čeká více než polovina kol předobjednaných v pandemii. Kola se tak nedaří prodat ani za nákupní ceny, protože je obchodníci nakupovali draze.

Loňský a letošní rok tak byly ve znamení výrazného snížení objednávek. Řada prodejců dovezla minimum kol nebo doprodává staré zásoby. Ke slovu se navíc dostává i trh s použitými koly, kterých je také dostatek a navíc za velice výhodné ceny.

Elektrokola dál táhnou

Na rozdíl od klasických jízdních kol zájem o elektrokola poklesl jen mírně a na trhu již mají podíl zhruba pětatřicet procent a to i přes vysokou pořizovací cenu. Na rozdíl od většiny zboží na trhu se jízdních kol a elektrokol v podstatě nedotkla loňská dvouciferná inflace.

Stejný model elektrokola lze nyní koupit za totožnou, nebo dokonce nižší cenu než na konci roku 2022. Průměrná cena prodávaných elektrokol na českém trhu byla loni 76 tisíc korun. Tohle číslo je však zavádějící, protože řada modelů je výrazně levnějších. Největšími značkami elektrokol na českém trhu jsou Crussis, MTF, což je značka Mountfieldu, Superior, Rock Machine a Apache.

Nakupují aktivní senioři

Za setrvalým zájmem o elektrokola dle oslovených prodejců patří fakt, že jim začali věřit starší lidé. Sportovně založení senioři si jízdu na elektrokole oblíbili a jezdí jak na výlety po síti cyklostezek, tak jen na běžné nákupy a projížďky s vnoučaty. „Zajímavým faktem, který hraje roli v prodejích, je konec valné většiny venkovských hospod. Na pivo, kam si lidé na vsích dříve došli pěšky, musí nyní cestovat jinak. Autem to nejde, ale elektrokolo jim nabídlo řešení. Cesta za pivem do odlehlejší vesnice na elektrokole a návrat pod vlivem alkoholu pro ně nepředstavuje takový přestupek,” uzavírá své cyklistické vyprávění Zeman.

