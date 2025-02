Obyčejný byznys: Skialpy nás zachránily před krachem v covidu, říká výrobce lyží Milan Luštinec

Milan Luštinec (58) je zakladatel společnosti Lusti, českého rodinného výrobce lyží a snowboardů. Jeho továrna sídlí v Žacléři v Podkrkonoší, kde se Milan narodil a vyrostl. Pracoval v dole a od mládí, jako další horalé, trávil svůj volný čas na lyžích. K těm se na začátku devadesátých let přidal snowboard.

Reklama

„Jako první jsme začali vyrábět v roce 1993 snowboardy. Na začátku devadesátých let to byla móda, ale v českých obchodech se ještě nedaly koupit. Vyráběli jsme je v podstatě v garáži z materiálů, které se z dnešního pohledu k výrobě ani moc nehodí. Zpočátku to bylo několik desítek kusů ročně,“ popisuje začátky výroby Milan.

Experimentoval tak s výrobou pro sebe a přátele a aby ušetřil, tak si sestavit potřebné stroje a další vybavení sám. Výroba se postupně rozšiřovala a v roce 2000 vstoupily na český trh první závodní lyže pod značkou Lusti. Název obsahuje prvních pět písmen příjmení Luštinec.

Začátek bez marketingu

Začátky byly dle jeho slov vcelku obtížné. Nebyl internet a o firmě nikdo nevěděl. „Bez reklamy byl start velmi pozvolný. K lyžím jsme se dostali o pár let později, v roce 1996. Ke konci století jsme už vyráběli několikatisícové série převážně krátkých lyží pro jiné značky. V roce 2000 jsme se rozhodli založit firmu Galus Industries, kde jsme začali vyrábět vysoce výkonné lyže pod značkou Lusti. Chtěli jsme dostat k zákazníkům co nejkvalitnější a nejvýkonnější lyže za rozumnou cenu,“ popisuje genezi.

V posledních letech firma vyrábí ročně přibližně sedm tisíc párů lyží Lusti a další tři tisícovky pro jiné značky, včetně modelů pro sjezdové lyžování, freestyle, freeride a skialpinismus. Například boulařka Nikola Sudová na nich reprezentovala Česko na olympijských hrách v Soči v roce 2014.

Reklama

Obyčejná práce: Neservisované lyže se vám můžou krutě nevyplatit, říká technik Zprávy z firem Pravidelný servis lyží je klíčem k pohodlné, bezpečné a zábavné jízdě. Práce servismana je tak pro lyžaře nenahraditelnou, protože technik dokáže připravit lyže tak, aby podávaly maximální výkon. Michal Nosek Přečíst článek

Rodinný podnik

Společnost Milan vede jako rodinný podnik, do kterého jsou zapojeny i jeho dcery. Firma si potrpí na kvalitu, ruční výrobu a individuální přístup k zákazníkům, což přispívá k jejímu úspěchu na trhu s lyžařským vybavením. Dokáže na lyže udělat unikátní design na přání zákazníka a samozřejmostí jsou i různobarevná vázání.

Pro firmu je zakladatel, který se jinak věnuje i motokrosu, nanahraditelný. Kreslí plány, vymýšlí lyžím design a složení, a navíc je ve firmě, jako vyučený mechanik, pro každou práci. Proto, když nastane problém ve výrobě nebo se porouchá stroj, tak se převlékne do montérek a jde to řešit.

V uplynulých letech ale řešil dva zásadní problémy. Prvním byl covid, tedy zavřené obchody a lyžařská střediska. Tím druhým nárůst cen energií. I tyto zásadní věci nakonec vyřešil. „Období covidu bylo velmi těžké, protože na celou jednu sezonu byly zavřené lyžařské areály i obchody našich prodejců. My jako výrobní firma jsme teoreticky mohli dál vyrábět, samozřejmě bez nároku na jakoukoli podporu nebo dotaci. Období jsme nějak přežili díky výrobě skialpových lyží, které ten rok zažily obrovský boom,“ popisuje temnou dobu.

Následná energetická krize, která na podnik dopadla s ještě větší intenzitou. „Co se týká cen energií, v jednu chvíli to dokonce vypadalo, že budeme nuceni výrobu zastavit, ale po zastropování jsme získali jistotu ceny, která se dala do produktu zakalkulovat,“ hodnotí energetický šok z minulých let.

Obyčejná práce: Jsem průvodce, učitel i motivátor, nejhorší jsou frustrovaní klienti, říká lyžařský instruktor Zprávy z firem Aktuální počasí lyžařům velice přeje a horské svahy jsou plné. Nezahálejí tak ani lyžaři, ani lyžařští instruktoři, kteří se věnují zejména dětem. Práce lyžařského instruktora je profesí, která spojuje vášeň pro sport, lásku k přírodě a chuť pracovat s lidmi. Pro ty, kteří milují zimní hory a mají přirozený talent učit dovednosti, je to nejen povolání, ale také životní styl. Michal Nosek Přečíst článek