Obyčejná práce: Učí děti lásce k přírodě i dřevu. Začalo to spoluprací se školkou, říká řezbář

Práci s dětmi a práci se dřevem si třicátník Honza Merhaut již dávno vybral za své životní poslání. Roky se věnuje dětskému indiánskému oddílu Ťapáč na pražském sídlišti Lužiny. Zde se děti formou her seznamují s přírodou a učí se lásce a úctě k ní.

Reklama

Ťapáčem, za jeho více než dvacet let fungování, již prošly stovky dětí, které i nyní vzpomínají na nezapomenutelná dobrodružství z letních táborů, které woodcraftový oddíl každoročně pořádá v naprostém souladu s přírodou. Moderně řečeno: bez uhlíkové stopy.

Dřevu se Honza věnuje profesionálně. Vystudoval umělecké řezbářství a nakonec se mu obě životní témata podařilo propojit v projektu Hračky Merhaut, který dětem nabízí zábavu, nové znalosti a zároveň se hravou formou, pod odborným dohledem, seznámí s vlastnostmi dřeva a prací s vyřezávacími nožíky.

Obyčejná práce: Bagrista je prestižní povolání, říká strojník Zprávy z firem Ještě koncem minulého století byla práce na bagru velice vyhledávaná. Hrál v tom samozřejmě roli nadstandardní plat i možnost výjezdu na zahraniční montáže. V novém tisíciletí zájem o strojnický průkaz a tím i profesi výrazně ochabl a obsluhy těžkých strojů se dlouhodobě nedostává. Svědčí o tom i fakt, že úřady práce hlásí jen poptávku od firem, ale nabídka z řad nezaměstnaných je nulová. Volný strojník, který nabízí své služby neexistuje. Michal Nosek Přečíst článek

„Výrobě dřevěných hraček se věnuji od roku 2010, kdy mě oslovili z Waldorfské mateřské školky v Praze na Petřinách s prosbou, zda bych pro ně připravil polotovary hraček a uspořádal řezbářský workshop,“ vzpomíná Honza.

Reklama

Akce byla úspěšná a rozvinula se v dlouhodobou spolupráci. „Dnes zvířátka dodávám do řady škol a školek inspirovaných waldorfskou pedagogikou i do jiných spolků a institucí. Především však rodičům, kteří touží pořídit svým dětem kvalitní dřevěné hračky. A to jak hotové, tak i polotovary, které si mohou dětmi samy dotvořit,“ popisuje současné aktivity.

Kromě spolupráce se školami a školkami pořádá workshopy i na dětských vánočních večírcích i při jiných akcích. Své výrobky prodává na svém e-shopu a trzích, či jarmarcích.

Obyčejná práce: Na kole je to o život, ale už jsem se poučil, říká rozvozce pizzy Zprávy z firem Jakub Vávra jezdí závodně na horském kole, a tak o brigádě při studiu vysoké školy příliš nemusel přemýšlet a dal se na rozvoz pizzy. Po každé službě má v nohou desítky našlapaných kilometrů a navíc si při trénování vydělá. Michal Nosek Přečíst článek