Obyčejný byznys: Začalo to parním válcem. Výrobci plechových hraček Kovap již táhne na osmdesátku

Světové výrobce kovových hraček by v současnosti šlo spočítat na prstech. Mimo Čínu jsou na světe poslední tři. Český Kovap, Wagner z Německa a Tin Treasures z Indie. Na posledním hračkářském veletrhu v Norimberku vystavoval Kovap z Chuchelna na Semilsku a právě indický Tin Treasures.

Jen pro ukázku unikátnosti rukodělné výroby je fakt, že traktor Zetor s převodovkou, který je po desetiletí vlajkovou lodí manufaktury Kovap, se nepodařilo okopírovat ani Číňanům. Padělek se jednoduše nerozjel.

Jak se vyrábějí plechové hračky

Každé ráno přichází do manufaktury patnáct lidí, kteří se zde věnují výrobě a montáži plechových hraček pro děti i dospělé, kterým v mládí učaroval plechový mini svět na klíček. V Kovapu si dodnes sami vyrábějí všechny základní díly, včetně strojků.

„Je to trochu podobné, jako známé vystřihovánky z ABC, jen z plechu. Výroba začíná u plechové tabule o tloušťce 0,3 milimetru. Na ní se udělá povrchová úprava offsetovým tiskem, následně se díly razí z plechu, ohýbají, tvarují a ručně kompletují,” zjednodušeně popisuje výrobu šestatřicetiletý Filip Klepek, ředitel podniku, který do firmy přišel s novým investorem před čtyřmi lety.

Začalo to parní válcem

Vraťme se však do hlubší historie hračkářské výroby na Semilsku. Manufaktura na výrobu plechových hraček funguje od roku 1946.

Nejstarší hračka firmy Kovap je parní válec. Tento plechový stroj měl jednu zvláštnost, a tím byl způsob pohonu válcového strojku. V roce 1946, kdy bratři Sedlákové začali pracovat na jeho výrobě, se nikde nedalo sehnat ploché hodinové pero, které bylo pro výrobu potřeba. Zakladatelé podniku ale byli vynalézaví, a tak si sami vyvinuli takzvanou spirálovou pružinu, díky které byl strojek poháněn.

Parního válce se v dobách jeho největší slávy ročně vyrobilo na 80 tisíc kusů ročně. Postupem času byly některé plechové součástky vyměněny za plastové, ale ani to však jeho obdivovatele neodradilo od koupi. I parní válec se na nějakou dobu přestal vyrábět, ale v devadesátých letech se jeho výroba opět obnovila.

„Pošli pohřebák,” hračky kupovali i mafiáni

Divoká devadesátá léta přála vzniku organizovaných zločineckých skupin, které konkurentům a dalším pro ně nevhodným lidem, často vyhrožovaly smrtí. Někdo pro výstrahu posílal v obálkách kulky, jiný zlomené tužky. Nejneobvyklejší formou výhružek se ale stala plechová zmenšenina pohřebního vozu právě z Kovapu. Co je na této historce pravdy, už těžko někdo posoudí, pravdou však je, že pohřební vozy Hawkeye ve výrobním portfoliu stále jsou, ale hlavně pro sběratele. Podle počtu prodaných kusů je trhákem beruška na klíček, které firma každoročně prodá pět tisíc kusů. Z traktůrků je dle ředitele největším tahounem Porsche, zákazníci jich koupí okolo tisícovky. Všech typů traktůrků se prodá sedm tisíc ročně.

Jitka Malá montuje v Kovapu traktůrky dvě desítky let a za tu dobu jich zvládla vyrobit téměř půl milionu. Stroj má třístupňovou převodovku se zpátečkou a mechanické řízení. Stačí jej pouze natáhnout klíčkem, zařadit jedničku, nastavit volant a pak už jen sledovat, jak obkrouží třeba židli. Na výrobě hraček se podílí deset montážních pracovnic. Některé u lisů a další při finálním skládání a kompletaci.

Spolupráce se studenty UMPRUM

V roce 2012 podnik uzavřel oddělení vývoje, v posledních dvou letech ale pracuje na jeho vzkříšení. Proto již hledá vhodné adepty na katedře průmyslového designu pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové. “Studenty naše hračky opravdu baví a cítím z nich obrovskou energii. Těším se na jejich kreativní práce, které pak budeme konfrontovat s výrobní a finanční realitou. A ve finále samozřejmě i prodejní realitou,” nastiňuje možný vývoj podniku ředitel. Projekt s UMPRUM má začít v září a trvat čtyři roky.

Po rekordních covidových letech loni prodeje slábly

“Stále nejsme v černých číslech. Rekonstruovali jsme a modernizovali technologie. Loňský rok navíc byl z hlediska prodejů hraček velmi špatný. V covidu nám prodeje na e-shopu výrazně rostly. S inflací a válkou ale přestali lidé za hračky utrácet, věřím ale, že jde jen o přechodný trend. Nyní zvažujeme otevření vlastní kamenné prodejny,” prozrazuje plány ředitel, který do firmy nastoupil v covidové pandemii a věří v její potenciál.

