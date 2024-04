Obyčejná práce: Kromě práce na hřbitovech si kopáním i přivydělám, říká hrobník

Zaměstnání hrobníka bylo v dřívějších letech synonymem pro místního stárnoucího opilce, který kope jámy na hřbitově. Tento pohled se postupně mění a ke zmíněné práci se dostávají i mladší lidé.

Práce hrobníka zahrnuje řadu úkolů a povinností, které jsou klíčové pro pohodlí a respekt k zesnulým i jejich rodinám. „S pozůstalými také jednám o jejich konkrétních požadavcích na pohřeb. Určitě to není jen o vykopání metr a půl hluboké jámy na rakev,” říká hrobník Pavel, který si nepřál uvádět celé jméno už s ohledem na to, že žije v malé obci. „Dostal bych se tak do řečí a o publicitu opravdu nemá zájem,“ uvedl.

V mládí se nynější venkovský hrobník závodně věnoval vzpírání. O sílu tak neměl nouzi. Pracoval jako zedník na stavbách, ale kočovný život ho přestal bavit. Když se v obci objevila nabídka na místo hrobníka, neváhal a o práci se přihlásil. „Dělám to už pátým rokem,“ říká čtyřicátník s tím, že jeho práce se odvíjí od počasí i ročních období.

Rozličná práce

Z jara stříhá ploty a keře. Pak přijdou na řadu trávníky. V létě kropí a uklízí zanedbané hroby, kterých podle něj přibývá. S podzimem přichází hrabání listí a v zimě úklid sněhu. „Tradice návštěvy hřbitova u pozůstalých ochabuje. Zejména proto, že již ve vsi nebydlí. Tak se stávají i případy, že na hrob nikdo po pohřbu nepřijede několik let. Pak zbývá údržba a úklid na mě,“ popisuje.

„Plat teda není žádná sláva, zhruba 25 tisíc, ale zas tak moc si nestěžuju. Na vsi z toho vyžiju, protože mám svůj barák a jinak krom piva a jídla moc neutrácím,” popisuje svou finanční situaci. Na své práci si pochvaluje, že je prakticky stále venku v zeleni a tichu.

Navíc má i občasné přivýdělky. „Lidé si práci hrobníka spojují s kopáním, tak za mnou chodí, když potřebují něco vykopat v terénu kam se nedostane ani malý bagřík. Já kopat opravdu umím. Ono je to taky o praxi a musí se to dělat účelně, bez zbytečné námahy,” popisuje své víkendové nebo podvečerní aktivity, které si objednávají zejména místní chataři.

