OBRAZEM: Nová hala v Brně roste. Do práce se dal dvousetmetrový jeřáb

U budované multifunkční haly v areálu brněnského výstaviště se vznesla do vzduchu šedesátitunová ocelová část střešní konstrukce. Na halu ji začal osazovat speciální jeřáb s nosností 750 tun a výškou téměř 200 metrů.

V následujících dnech tam dopraví další tři části. V případě silného větru se mohou práce prodloužit, jinak by tato část mohla být do konce týdne hotová, uvedl vedoucí projektového týmu Hochtief CZ Petr Slezáček.

Montáž na týden

Na pětimiliardové investici pracují dělníci od předloňského září. Dnes začalo dlouho osazování čtyř hlavních částí střešního skeletu. „Používáme asi největší jeřáb v Evropě. Na přesné datum jsme si ho museli rezervovat půl roku dopředu,“ řekl Slezáček. Střešní konstrukce vznikala několik měsíců vně haly. Jeřáb montovala firma přibližně týden. Po umístění dvou šedesátitunových a dvou čtyřicetitunových vazníků bude následovat montáž dalších částí. K tomu už stavbaři využijí klasické jeřáby. Práce budou trvat dalších zhruba pět měsíců, poté střechu pokryje finální bílá fólie.

FOTOGALERIE: Práce na brněnském výstavišti

„Dnešní den je milníkem. Když stavba dostane střechu, tak už všichni uvidíme, jak asi bude vypadat. Je to pomyslné zakončení hrubé stavby, ale samozřejmě je před námi spoustu další práce. Vybavení bude velká výzva,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková (ODS).

K zajištění vybavení přistupuje opatrně i předseda představenstva městské společnosti Arena Brno Petra Kratochvíl (ODS). V plánu je několik dílčích tendrů, z nichž vzejdou dodavatelé interiéru, technologických prvků, jako je osvícení a ozvučení, či bezpečnostních prvků. Dosud jsou hotové specifikace čtyř z pěti oblastí, ale výběrová řízení zahájená nejsou. „Diskutujeme o zrychlení procesu a hledáme všechny možné cesty, abychom dodrželi termín zprovoznění, tedy konec srpna, polovina září,“ uvedl. Kromě toho společnost projektuje gastronomickou část. „Všichni pracují 24/7, ale je to opravdu náročná stavba,“ řekl.

FOTOGALERIE: Nová hala roste i v Jihlavě

Zdržení by se dotklo evropského srpnového šampionátu volejbalistek. Podle Kratochvíla probírají s organizátory alternativní možnost, a to přesunutí do haly P na výstavišti. V areně, jež pojme 13 300 lidí, najde zázemí hokejová Kometa. Smlouva týkající se konkrétních podmínek působení klubu v hale hotová není. Sloužit má i kultuře. Snahou je přitáhnout velké kapely a známé zpěváky.

„Od příštího listopadu do konce roku jsme v podstatě plní. Máme poptávky od promotérů i na rok 2027, zájem je opravdu velký a i mě překvapil. Nejprve ale musíme znát definitivní termín spuštění, což by mohlo být letos v září,“ řekl Kratochvíl. Kromě pravidelných utkání Komety má být v nové hale ročně 70 až 100 akcí.

