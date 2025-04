Která země má nejvyšší koncentraci talentů v AI? Síť LinkedIn sestavila žebříček

Dvě třetiny vedoucích pracovníků organizací tvrdí, že by nepřijali nikoho bez dovedností v oblasti umělé inteligence. Podle zprávy společností Microsoft a LinkedIn za rok 2024 je to pro ně prioritou.

S nástupem umělé inteligence se společnosti po celém světě předhánějí v získávání silných talentů v oblasti umělé inteligence a snaží se své zaměstnance v této technologii vzdělávat. Podle zprávy společností Microsoft a LinkedIn za rok 2024, o níž píše CNBC, je to pro vedoucí pracovníky organizací prioritou. Dvě třetiny z nich tvrdí, že by nepřijali nikoho bez dovedností v oblasti umělé inteligence, 71 procent uvádí, že by raději přijali někoho méně zkušeného s dovednostmi v oblasti umělé inteligence než zkušenějšího kandidáta, který tyto dovednosti nemá.

Ve snaze sledovat nabídku talentů v oblasti umělé inteligence v jednotlivých zemích po celém světě zveřejnila společnost LinkedIn svou metriku „koncentrace talentů v oblasti umělé inteligence“, která vychází z údajů o profilech členů shromážděných na této profesní síti. Průzkum se uskutečnil mezi 31 000 lidmi v 31 zemích.

LinkedIn za AI talenty považuje jak inženýrské dovednosti v oblasti AI, jako je strojové učení nebo zpracování přirozeného jazyka, tak i dovednosti v oblasti AI gramotnosti, jako je ChatGPT a GitHub Copilot.

Nejvyšší koncentrace talentů v oblasti umělé inteligence ve srovnání s celosvětovým průměrem je podle LinkedInu v těchto deseti zemích:

Izrael (1,98 %)

Singapur (1,64 %)

Lucembursko (1,44 %)

Estonsko (1,17 %)

Švýcarsko (1,16 %)

Finsko (1,13 %)

Irsko (1,11 %)

Německo (1,09 %)

Nizozemsko (1,07 %)

Jižní Korea (1,06 %)

V roce 2024 se na první místo žebříčku dostal Izrael, kde je nabídka talentů v oblasti umělé inteligence 1,98krát vyšší než celosvětový průměr. Na druhém místě následuje Singapur, neboť tento městský stát se může pochlubit nabídkou talentů v oblasti umělé inteligence, která je 1,64krát vyšší než celosvětový průměr. Na třetím místě je Lucembursko, které vykazuje nabídku, jež je 1,44krát vyšší než celosvětový průměr.

„Mnohé z těchto zemí s nejvyšší koncentrací talentů v oblasti umělé inteligence – Izrael, Singapur, Lucembursko, Estonsko – jsou relativně malé z hlediska počtu obyvatel a geografické rozlohy, ale v rychlém rozvoji talentů v oblasti umělé inteligence mají navrch,“ uvedl Chua Pei Ying, jeden z hlavních ekonomů společnosti LinkedIn. „Může to být díky budování prosperujícího ekosystému, kde se o talenty pečuje,“ řekl Chua v rozhovoru pro CNBC Make It.

Do první desítky zemí s největší koncentrací talentů v oblasti umělé inteligence se v roce 2024 sice nedostala Indie, ale tato země zaznamenala v letech 2016 až 2024 ohromující 252procentní nárůst této metriky. Podle společnosti LinkedIn to signalizuje, že indičtí odborníci „aktivně budují své dovednosti související s AI“.

Účinná práce s umělou inteligencí vyžaduje kritické myšlení, říká vědec Zprávy z firem K efektivní práci s nástroji generativní umělé inteligence, jako je například ChatGPT, potřebují mít lidé kritické myšlení. V rozhovoru to řekl Marek Urban z Psychologického ústavu AV ČR. Hlavní riziko práce s generativní umělou inteligencí podle něj spočívá v tom, že vytváří informace, které mohou být zavádějící. ČTK Přečíst článek

Bill Gates: Do deseti let nahradí umělá inteligence mnoho lékařů i učitelů Leaders Během příštího desetiletí bude pokrok v oblasti umělé inteligence natolik překotný, že pro některé profese už nebudou lidé potřeba, myslí si jeden z nejbohatších lidí planety Bill Gates. nst Přečíst článek