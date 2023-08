Nový král mezi aerolinkami pro letošní rok. A ne, nejsou to Qatar Airways

Tradiční nadvládu Qatar Airways v anketách o nejlepší mezinárodní leteckou společnost letos narušil jiný světový dopravce. Vítězem žebříčku sestaveného společností Bounce na základě hodnocení šesti desítek největších aerolinek se staly Japan Airlines. Luxusní Qatar Airways braly až třetí místo, uvedl server CNBC.

O vítězi rozhodovalo bodování v jedenácti kategoriích, z nichž japonský přepravce vyhrál v pěti z nich, a to v kvalitě jídla, pohodlí sedadel, službách personálu a možnostech zábavy během letu. Aerolinky Japan Airlines měly také rekordních 88,36 procenta včasných příletů, uvedla CNBC. K dalším kategoriím žebříčku hodnocení společnosti Bounce, která se zabývá úschovou cestovních zavazadel, patří i počty letů, podíl zrušených spojů či možnosti co se týče přepravy bezplatných příručních zavazadel na palubě.

Společnost Japan Airlines, která nabízí lety do 220 destinací v 35 zemích po celém světě, si vysloužila celkové skóre 8,28 bodů z deseti. Druhé Singapore Airlines získaly 7,63 bodu, přičemž vítězství slavily v kategorii nejnižšího podílu zrušených spojů s podílem 0,03 procenta, což představuje tři lety z deseti tisíc. Stejného podílu v této kategorii dosáhly i Iberia Airlines. Až třetí jsou Qatar Airways s celkovým skóre 7,50 bodu.

Katarské aerolinky se přitom loni staly vítězem prestižní ankety o nejlepší aerolinku na světě Skytrax World Airline Awards, druhé byly stejně jako u aktuální ankety Bounce Singapore Airlines. Japan Airlines byly ve srovnání Skytrax až šesté.

pořadí společnost pořadí společnost 1. Japan Airlines 6. All Nippon Airways 2. Singapore Airlines 7. Ethiopian Airlines 3. Qatar Airways 8. Air India 4. Korean Air 9. Azul Airlines 5. Vistara 10. Emirates Airlines/Vietnam Airlines (aliance)

