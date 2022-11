Novou šéfkou Czech News Center je Martina Říhová

Novou generální ředitelkou vydavatelství Czech News Center (CNC) se stala dosavadní šéfka Active Radio Martina Říhová. Skupinu vlastnící rádia Evropa 2 nebo Frekvence 1 bude řídit i nadále. Důvodem je snaha o větší propojení obou firem, které obě patří pod mateřskou společnost Czech Media Invest (CMI), aby byly schopny lépe a efektivněji reagovat na požadavky čtenářů, diváků a posluchačů a inzertních klientů.

Reklama

Spolu s Říhovou nastoupil do Czech News Center jako provozní ředitel Karel Žalud, který řídí finance skupiny CMI a působí i v Active Radio na pozicích finančního a provozního ředitele. Jeden ze dvou dosavadních generálních ředitelů CNC Juraj Felix byl jmenovaný ředitelem mateřské CMI pro digitální investice, druhý šéf Tomáš Stránský skupinu po dohodě opouští, oznámila firma.

„Kromě spojení obou domů a vytvoření synergií bude našim úkolem i dokončit digitální transformaci CNC rozpracovanou Jurajem Felixem a týmem, který vybudoval. Propojení obou mediálních domů se nabízí, synergie jsou zřejmé a náš cíl je jasný - posílit a upevnit pozice největšího printového vydavatelství, největšího rádiového domu a akcelerovat dlouhodobý růst v digitálním segmentu,” uvedla Říhová.

Sjednocení řízení obou společností je podle člena představenstva CMI Branislava Miškoviče racionální a strategicky správný krok, který je reakcí na komplexní externí prostředí a dynamický vývoj mediálního trhu. „Juraj s Tomášem odvedli velký kus práce a rozpracovali do předfinální fáze projekt digitální transformace společnosti. To vše v mimořádně obtížných podmínkách zahrnujících jak období covidu, tak následného obrovského zdražení cen papíru a pokračující absence rozumné regulace globálních technologických dominantů,” dodal.

Křetínský půjčí 14 milionů eur francouzskému deníku Libération. Další milion daruje Leaders Český miliardář Daniel Křetínský posiluje vliv na francouzském mediálním trhu. Jeho nejnovější investicí je půjčka ve formě dluhopisů deníku Libération v hodnotě 14 milionů eur. ČTK Přečíst článek

Říhová strávila velkou část kariéry v agenturním prostředí. Před vstupem do vedení společností pod Czech Media Invest strávila 18 let ve francouzské nadnárodní komunikační skupině Publicis, primárně ve vedoucích pozicích mediálních agentur jako MediaVest a Starcom. V listopadu 2017 převzala pod taktovku vedení společnosti Active Radio, k ní přidala v květnu letošního roku také spřízněnou společnost CMI News.

Reklama

Felix se bude v nové pozici věnovat jak řízení stávajících digitálních projektů skupiny v ČR i v zahraničí a rozvoji nových příležitostí. Z titulu této funkce bude podporovat i dokončení transformace CNC. Zároveň zůstává členem představenstva CNC.

Žalud získal několikaleté zkušenosti v konzultační společnosti Deloitte, následně v roce 2010 přešel poprvé do mediálního prostředí, a to do pozice finančního ředitele v mediálním domě Economia. V dalších letech řídil podobnou agendu například v RSBC Group, OMD Czech a Media Service nebo v Hertford Investments, a.s. Od začátku roku 2020 působí ve skupině CMI.

CNC je jedním ze dvou nejsilnějších mediálních domů v České republice, který má miliony čtenářů tištěných i internetových médií. K hlavním titulům patří deníky Blesk, Aha!, E15 a Sport, časopisy Reflex, Blesk pro ženy, Svět motorů, AutoTip či zpravodajský portál Info.cz. Active Radio provozuje stanice Frekvence 1, Evropa 2, Rádio Bonton a Dance rádio. Obě firmy jsou dceřiné společnosti Czech Media Invest (CMI), kterou spoluvlastní podnikatel Daniel Křetínský.

Ředitelé, obchodníci a marketéři. To jsou pro majitele firem nejžádanější pozice Zprávy z firem Lidé nechtějí, aby jim šel šéfovat člověk z jiného odvětví. Takové přestupy na ředitelských pozicích představují pouze 25 procent. Také platí, že noví CEOs získávají svou pozici spíše povýšením, a to především z obchodních pozic, než externím náborem. nst Přečíst článek